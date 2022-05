Aj pre takéto informácie je v ambulanciách stále viac kardiakov. „V súvislosti s tlakom a cholesterolom je populárny asi najviac cesnak, ktorý samozrejme neškodí, ale ak by som si chcel zvýšenú hladinu cholesterolu liečiť len cesnakom, tak by som mal byť trvale asi na homeoffice,“ hovorí Ivan Majerčák a dodáva, že cesnak teda vôbec nemá také účinky na cholesterol, aké sa mu pripisujú. Ak máte predpísané lieky, dôkladne užívajte najmä tie, cesnakom to môžete maximálne spestriť.

Shutterstock