Patríte medzi milovníkov vína, ktorí vedia oceniť lahodný nápoj vyrábaný z kvalitného hrozna? Potom vám nebude cudzí ani pojem korková zátka alebo štupeľ. Túto súčasť vínového balenia však vyhadzovať nemusíte.

Čo by ste to boli za vinára, keby ste nemali doma na stole aspoň jednu takúto podložku vyrobenú z korkových štupľov. Esteticky sa dá vyrobiť do tvaru vínovej fľaše.