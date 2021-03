Typickým susedským sporom je, keď pes alebo iné domáce zviera chodí na vedľajší pozemok. Zviera tak ničí záhony, vyhrabáva jamy či iným spôsobom poškodzuje váš pozemok. V právnej poradni vám poradíme, aké kroky môžete podniknúť.

Nie vždy sa dá dohodnúť

Ako je to už známe z našej právnej poradne, najlepšou možnosťou v susedských sporoch je vždy dohoda. Tá ale často nie je možná, pretože váš sused nemá záujem sa dohodnúť, nemá záujem diskutovať alebo je voči vašim požiadavkám arogantný.

UDr. Peter Rak preto odporúča ako prvý krok suseda písomne upozorniť. Písomné upozornenie je nielen prvým krokom, ale slúži aj v budúcnosti v prípade možného súdu ako preukázanie vašej snahy o dohodu. V liste suseda požiadajte o vhodné a hlavne dostatočné opatrenia, ktoré zamedzia psovi prechádzať na váš pozemok.

Aké sú povinnosti suseda?

Podľa zákona je každý vlastník pozemku povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, prípadne čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Rovnako Občiansky zákonník výslovne uvádza, že sused nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Ak majiteľ psa nezabráni jeho voľnému pohybu okrem priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku.

Od priestupku k trestnoprávnej zodpovednosti

Jedna vec je, keď pes či iné zviera prebieha k vám na pozemok. V horších prípadoch môže dochádzať aj ku spôsobovaniu škôd, kedy napríklad usmrtí sliepku či dokonca pohryzie človeka. Povinnosťou každého vlastníka zvieraťa je také počíňanie, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode či životnom prostredí. K tomu patrí aj poškodzovanie vašich záhonov. Plnú zodpovednosť za škodu preto nesie majiteľ zvieraťa.

Ďalšie možné kroky

Ako sme už spomínali, dohoda je vždy najlepšia, najmenej bolestivejšia a najrýchlejšia forma vyriešenia susedských sporov. Ak ani po ústnej a následne písomnej forme vyzvania váš sused nereaguje, odporúčame obrátiť sa priamo na obec či súd.

V prípade, že vás naša právna poradňa zaujala, no nenašli ste čo ste hľadali, prečítajte si v našom marcovom čísle časopisu Záhradkár ďalšie prípady najčastejších susedských sporov. Dozviete sa napríklad aj to, akým spôsobom je možné realizovať oplotenie pozemku tak, aby ste neporušovali zákon alebo aj to, čo robiť, ak zistíte, že susedov plot prečnieva na váš pozemok. V marcovom čísle časopisu Záhradkár sa rovnako venujeme aj situácii, kedy je susedov plot v zlom stave, rozpadá sa a je len otázkou času, kedy spadne. Môžete ho v takom prípade zbúrať vy a nahradiť ho z vlastnej iniciatívy?