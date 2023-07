Hoci sa mravce môžu vyskytnúť takmer v každej miestnosti, vždy prichádzajú od podlahy. Majú výborný čuch, a tak rýchlo zistia, že najviac potravy sa nachádza na kuchynskej linke. Ucholaky zas zvyknú obývať prevažne balkóny. Vyskúšali ste už rôzne pomôcky, ale nezabrali?

Aby sa k vám nenasťahovali

zdroj: shutterstock Ani tie najúčinnejšie prostriedky nebudú fungovať, ak neviete, proti komu bojujete, pretože mravcov je niekoľko druhov. Vždy si pozorne prečítajte, či je prípravok z obchodu na mravce faraónske, mačinové alebo obyčajné.

Mravce môžu mať hniezdo aj v komposte. V prípade, že sa odtiaľ rozliezajú do záhrady aj do domu, musíte ho zvlhčiť a prekopať. Ak sa ich chcete zbaviť ekologickou cestou, naservírujte im prášok do pečiva, škoricu, majorán, mätu, klinčeky či štipľavú papriku.