Okrasná kapusta je sestrou ostatných hlúbových zelenín, no hlavnú rolu hrá svojim vyfarbením v čase, keď už v záhrade dokvitajú letničky a trvalky.

Mnohých z vás zaujíma, ako správne pestovať okrasnú kapustu. Rozhodli sme sa teda

Má rozličné mená, niekedy je to kel inokedy kapusta

Na okrasnú kapustu niekedy natrafíme pod pomenovaním okrasný kel. Botanicky patria obidve tieto formy do skupiny Brassica oleracea convar. acephala, teda medzi hlúboviny, ktoré netvoria hlávky. Odrody s hladkými, len mierne zvlnenými listami bývajú označované ako okrasné kapusty a odrody so silne skučeravenými alebo výrazne vykrajovanými listami ako okrasný kel. Línia medzi týmito dvomi formami je veľmi tenká, preto nie je žiadna chyba, keď sa používajú obidva názvy.

zdroj: shutterstock.com Okrasná kapusta vpravo a okrasný kel vľavo. Obe rastliny sú veľmi dekoratívne a potešujúco odolné proti chladu.

Vhodný čas na sejbu okrasnej kapusty

Optimálny termín na vysievanie semienok je máj až jún, a to buď priamo na záhon alebo do zakoreňovačov, v ktorých si predpestujete priesady. Ak chcete vypestovať menšie rastliny do črepníkov na okná, stačí vysievať aj začiatkom júla.

O veľkosti kapusty rozhoduje spôsob pestovania

Rastliny okrasnej kapusty výrazne reagujú na koreňový priestor, ktorý majú k dispozícii. Odroda, ktorá rastie na záhone dosiahne výšku 50 cm a šírku ružice v priemere 80 cm. Tá istá odroda v nádobe dosiahne výšku 10 cm a priemer ružice len 20 cm. Aj miniružice sa však pri poklese teploty intenzívne vyfarbia.

zdroj: profimedia.sk Okrasná kapusta vynikne na jesennom záhone, ale aj v nádobe na balkóne

Vyfarbí sa až po ochladení V lete sa vytvoria ružice listov, ktoré sa začnú vyfarbovať až keď klesne teplota na 10 °C. Ani silnejšie mrazy ju nezničia a skrášľovať bude záhradu do neskorej jesene, niekedy až do Vianoc.

Odrôd je na trhu nadostač

Je vyšľachtený celý rad odrôd a hybridov. Listy sú vykrajované, skučeravené a hlavne sa líšia vyfarbením stredovej ružice. Existujú biele, krémové, ružové, červené až bordové, ale aj dvojfarebné.

Skupina Kamome má silno skučeravené listy. Hybrid ‘Nagoya F1’ má tmavo zelené listy a na ružovo vyfarbený stred. Rovnomenná odroda je dostupná aj v bielej farbe.

Skupina Coral má vykrajované listy, napríklad ‘Peacock F1’, ktorá je tiež biela aj ružová, čo má uvedené aj v názve hybridu ako RED alebo WHITE. Mierne zvlené ružice má odroda ‘Pigeon F1 Victoria’, ktorá je vhodná aj na rez do kytíc. Má ružový stred, ktorý sa do plnej krásy vyfarbí v septembri až v októbri. Je vhodná aj do záhona. Nie je vhodná na konzum.