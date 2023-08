Chceli by ste preniesť viac prírody k vám domov? Ak áno, tak vyskúšajte bambusový nábytok. Má skvelé využitie nielen v exteriéri, ale aj v interiéri. V letnej sezóne ho využijete na terase, či balkóne a v chladnejších mesiacoch ho môžete premiestniť do vnútorných priestorov.

Nadčasový a štýlový dizajn, odolnosť voči poškodeniu, či jednoduchá údržba. Aj vďaka týmto aspektom sa bambusový nábytok stáva v posledných rokoch čoraz obľúbenejší. Bambus v dnešnom svete predstavuje návrat k prírode. Keďže rastie omnoho rýchlejšie ako drevo a nie je náročný na pestovanie. Bambusovým nábytkom efektne oživíte každý priestor. Na terase ho využijete ako záhradný nábytok, v interiéri ním zariadite obývačku, spálňu, ale aj pracovňu, či predsieň.

Boho oáza

Bambus je univerzálnym prírodným materiálom, ktorý sa dá skombinovať prakticky so všetkým. Vyznačuje sa jemným leskom a prirodzeným svetlým odtieňom, vďaka čomu vyzerá elegantne, no neopozerane. Nábytok z bambusu si výborne rozumie s minimalistickým interiérom, ale aj sklom, kovom, či drevom. Dokonale zapadne aj do boho štýlu, kde sú uplatnené i ďalšie prírodné materiály, ako je jutovina, slama, či ratan. Postačí jeden bambusový prvok, zvoliť môžete napríklad obrovské bambusové kreslo, či komodu, zopár doplnkov a oáza v boho štýle je na svete!