Boli krásne žlté, hrdo sa týčili nad všetky ostatné jarné výsadby. Zrazu začali jeden po druhom schnúť, listy sa prehýbali. Hlavná sezóna narcisov pomaly končí. Ako sa o ne postarať tak, aby vám opäť robili radosť?

Nielen narcisy, ale aj ostatné cibuľoviny ako hyacinty, tulipány či modrice, začínajú pomaly odkvitať. Ak chcete, aby zdobili vaše záhony či jarné aranžmány aj o rok, treba sa o ne patrične postarať. Ako na to?

Rez

Kvety zrežte hneď po odkvitnutí. Inak by sa na nich začali vytvárať semená a rastlina by všetku svoju energiu vkladala práve do tohto procesu. To však nechceme, miesto toho by sme radšej prijali, aby rastlina energiu sústredila do vytvárania zásob v cibuli.

zdroj: Profimedia.sk Cibuľoviny sú vhodné aj na rezanie do vázy.

Odkvitnutie

Listy ponechajte, až kým sa samé nezatiahnu alebo neuschnú. Práve prostredníctvom listov totiž cibuľa hromadí energiu a zásoby na to, aby bola schopná opäť o rok vykvitnúť. Po úplnom odumretí nadzemných častí ich zostrihajte.

zdroj: Pinterest Mini narcisy a hyacinty.

Oddych

Cibule nechajte oddýchnuť. Vytiahnite ich po úplnom odkvitnutí zo zeme alebo z kvetináčov a uskladnite v piesku, pilinách alebo v rašeline na tmavom a suchom mieste až do jesene.

zdroj: profimedia.sk Narcisy potrebujú zakoreniť, kým je ešte teplejšie.

Výsadba

V období od polovice septembra do polovice októbra ich opäť vysaďte. Cibuľky zakorenia. Odporúčané obdobie určite dodržte, pretože vtedy je zem ešte teplá. Zároveň majú cibule narcisov dostatok častu na to, aby si vytvorili dobrý koreňový základ a neskôr v mrazoch dokázali prezimovať. Ak by ste ich zasadili mimo tohto obdobia, opäť o rok by vám nemuseli vôbec zakvitnúť.