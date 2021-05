Či ste hrdým vlastníkom rozľahlej terasy na streche vášho mezonetu alebo máte maličký balkónik s rozlohou 1 m² verte, že máte obrovské šťastie. Presťahujte sa na balkón a my vám prezradíme, ako si to užiť na maximum!

Zútulniť a neskrachovať

Jedna plastová stolička vyťahaná od slnka balkón nerobí. Zapojte svoju fantáziu alebo sa inšpirujte nápadmi z webov. Zútulňovanie balkóna vás vôbec nemusí vyjsť draho. Obzrite sa po blších trhoch či bazároch vo vašom meste. Určite nevynechajte pivnicu v rodičovskom dome. Človek by neveril, čo všetko sa tam dá nájsť. A, čo je najlepšie, môžete upcyklovať!

Začnite od podlahy

Dom sa stavia od základov. Balkón tiež. Použite na podlahu drevenú krytinu – kazetové bloky, ktoré do seba pekne zapadajú. Nemusíte si „vykazetovať“ celý balkón. Nechajte medzi podlahou a stenami priestor a nasypte doň okrúhle kamienky v kontrastnej farbe. Ak máte radi štýl, umiestnite na podlahu odolnejší koberec z prírodných materiálov určený do exteriéru.

zdroj: pinterest/hunker.com Balkón začína od podlahy.

Oáza zelene

Balkón bez kvetov je ako hrnček bez nápisu... zima bez snehuliakov... ráno bez kávy... burger bez mäsa... slovom – balkón bez kvetov nie je balkónom. Ak dávate prednosť niečomu vlastnému, niečomu, čo si vypestujete od začiatku až po krásnu rastlinku, zasaďte si bylinky. Alebo mix listovej zeleniny, ktorú môžete neskôr pridať do šalátov. Podľa svetovej strany, na ktorú je váš balkón orientovaný, ho pokojne oživte kvetinovou výsadbou.

Keď sa už bavíme o kvetoch či rastlinách, je dôležité myslieť aj na závlahu. Ak budete na balkóne tráviť veľa času, doprajte im pravidelnú zálievku. Ak ste však občasný zábudlivec, zadovážte si dávkovače vody. Sú však aj takí ľudia, ktorí sa považujú za zabijakov rastlín a neprežije pri nich ani kaktus. Ale viete, že balkón bez kvetov je ako... Jednou z možností sú rezané kvety vo váze. Stačí im raz za čas vymeniť vodu.

zdroj: pinterest/planete-deco.fr Svetielka, vankúše a deky. To všetko sú detaily, ktoré z vášho balkóna spravia ideálne miesto na oddych.

Rastliny vyberajte aj podľa štýlu balkóna. Ak vám robia najväčšiu radosť farby, ktorými nešetrí marocký či bohémsky štýl, k takémuto balkónu sa hodia okrasné zelené rastliny vo farebných kvetináčoch. Výsadbu skombinujte napríklad s odolným brečtanom, ktorý dokáže po rozrasení divy.

zdroj: pinterest/brit.co Na balkón sa pozerajte ako na priestor.

Na škodu nie je ani vonkajšie letnenie izbových rastlín. Preneste ich v kvetináčoch, v ktorých sú, rovno na balkón a poukladajte ich na zem. Vyššie dozadu, nižšie dopredu a ostatné pomedzi ne. Veď kto povedal, že balkón nemôže byť vašou letnou obývačkou a záhradou zároveň!

Nepodceňujte sedenie

Čo by to bol balkón bez sedenia. Stavte na pohodlnosť, ktorú dosiahnete buď viacerými malými vankúšmi na zemi alebo rovno sedacím vakom. Ak ste z tých odvážnejších a nespútaných, zaveste si hojdacie kreslo alebo sieť. V zimných mesiacoch si ho môžete pokojne preniesť do svojej obývačky.

Ak na balkóne už sedenie máte, aspoň ho trošku zútulnite. Pekné vankúše či štýlová deka dokážu zázraky. Ak ale predsa túžite po klasickom sedení, kovový stôl a stoličky sú spoľahlivou a odolnou možnosťou na krásne večery strávené na balkóne.

zdroj: via loveproperty.com Malý alebo väčší - na balkóne možno spraviť útulnú oázu podľa vlastných predstáv.

Myslite na detaily

Prostredie tvoria detaily. Myslite na ne, pretože aj keď sú to len malé veci, veľmi na nich záleží. Balkón nie je len o podlahe. Pozerajte sa naň ako na priestor. Kto to kedy videl – obrazy na balkóne?! No a čo! Vyberte si také, ktoré farebne zapadnú do konceptu.

zdroj: archív Jednoducho zariadený balkón vynikne, ak ho doplníte originálnymi doplnkami.

Posledná zútulňovacia vec sú svetielka. Veľa svetielok! Malé, veľké, lampiónové, vianočné, solárne, lucernové, ledkové, sviečkové – akékoľvek. Hlavne, nech je ich veľa. Po zotmení vám vytvoria atmosféru, akú nezažijete ani na strechách z amerických filmov.

zdroj: pinterest Balkón znesie aj viac druhov osvetlení - žiarovky na zábradlí, lampášik na podlahe a svetelnú reťaz nad hlavami.

Vyložiť nohy a užívať

Vaše letné kráľovstvo je pripravené. Pustite si príjemnú hudbu a uvarte si kávu. K dobrej hudbe patrí aj dobrá kniha. Alebo časopis. Napríklad Záhadkár :-)

zdroj: archív Záhradkár špeciál už v predaji.

Človek sa ani nenazdá a na miestach, kde sa cíti dobre (v našom prípade na balkóne), čas plynie akosi rýchlejšie. Slnko zájde, zrazu sa zotmie a... zapnite všetky tie svetielka, ktoré ste na balkón umiestnili. Otvorte fľašu dobrého vínka, nakrájajte k nemu šunku a rôzne druhy syrov, dajte do misky olivy, hrozno a otvorte mandle.

Mesto akosi neutícha. Vyložte si nohy, započúvajte sa do nočného ruchu a svojich myšlienok. Veď najlepší relax je aj tak vždy sám so sebou a s vašou letnou balkónovou výsadbou!