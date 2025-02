S muškátmi do zeme! Prezimovali sme ich v krabili, takto to dopadlo! + VIDEO

Jarmila Szabóová Redaktorka

To, že muškáty zimu v našich podmienkach vonku neprežijú, všetci dobre vieme, rovnako, ako to, že v pivnici to zvládnu hravo. Pre mnohých je však prezimovanie bez styku s pôdou v tmavej krabici tak povediac záhadou. A tak sme to vyskúšali aj my. Museli sme! Na toto sme prišli. Zatiaľ.

