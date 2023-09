Malé dekoračné tekvice vyniknú v jesenných väzbách, vencoch, kvetináčoch aj v črepníkoch. Ale čo tak ich využiť na výrobu sviečok?

Mini tekvice sú ideálne, ak chcete zvýrazniť nádych jesene aj v tých najmenších priestoroch. Sú ideálne do kancelárie, na stoly, dokonca do kúpeľne, na parapety alebo do iných malých priestorov.

Pozrite si inšpiráciu, ako si vyrobiť sviečku do minitekvice, ktorá vytvorí pravú jesennú atmosféru u vás doma. Na jej výrobu môžete zrecyklovať staré sviečky a vyrobiť z nich jesenné dekorácie. Čo budete potrebovat?