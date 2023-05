Balkóny a terasy slúžia v mnohých domácnostiach iba na vešanie bielizne a na odkladanie nepotrebných vecí. Je však škoda nevyužiť potenciál ďalšieho obytného priestoru.

V prípade väčších balkónov nemusíte veľmi premýšľať nad multifunkčným nábytkom. Môžete si dopriať rozmernejšie kúsky, ktoré slúžia iba na jeden účel, napríklad závesné hojdacie kreslo alebo leňoška. Menšie balkóny zas nútia pracovať svojich majiteľov s účelným nábytkom a so šikovným využitím odkladacích priestorov na niekoľkých štvorcových metroch.

Odolné proti počasiu

Balkón a lodžia bez zasklenia či otvorená terasa bez strechy dostávajú poriadne zabrať hlavne počas letných mesiacov. Niekedy zmoknú, inokedy na ne praží slnko. Preto by mal byť záhradný nábytok vyrobený z odolných materiálov, no zároveň musí byť ľahký a stabilný, aby sa s ním jednoducho manipulovalo. Materiál vyberajte aj podľa toho, či ho máte kde zazimovať. Ak máte pivnicu, pokojne zvoľte prírodný ratan. V opačnom prípade sa odporúča umelý ratan alebo kov. Ten na jar len pretriete vlhkou handrou a údržba je hotová. Drevený nábytok si vyžaduje pravidelné ošetrenie. Forma ošetrenia závisí od konkrétneho druhu dreva.

zdroj: shutterstock Nezabudnite si balkón dôkladne premerať. Vyhnete sa tak sklamaniu, že sa nový nábytok na balkón nezmestí. Zvážte aj výber viacúčelového nábytku.

Sedenie je základ

Viete si vôbec predstaviť oddych bez pohodlného sedenia? Veľkým trendom je aktuálne paletové, ktoré sa zmestí aj na malé balkóny. Dokáže prakticky zakryť aj nevzhľadnú stenu a cenovo je veľmi prijateľné. Stačí, ak na seba dáte dve palety, na ne matrac alebo deku s vankúšmi. Rohové sedenie z paliet si môžu dovoliť vlastníci väčších priestorov. Ak ste zástancom klasiky, máte na výber z rozličných kresiel, stoličiek či sedačiek. Na trhu nájdete rôzne vyhotovenia od kovových cez drevené, prútené, plastové alebo ratanové.

zdroj: shutterstock Zaujímavým prvkom môžu byť aj závesné hojdacie kreslá alebo siete. Verte, že radosť z nich budú mať nielen deti, ale aj dospelí

Ktorý nábytok je (bez)údržbový? Prednosťou bezúdržbových materiálov je predovšetkým odolnosť proti výkyvom teplôt, vode a UV žiareniu. Kovový nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, iba v prípade, že má špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá ho chráni proti korózii. Takýto nábytok stačí raz za čas umyť vodou. Hliníkový stačí len občas umyť vodou a nechať uschnúť. Pozornosť treba venovať doplnkovým materiálom, medzi ktoré sa radia syntetické výplety alebo drevo. Oceľový nevyžaduje náročnú údržbu a nečistôt sa zbavíte prúdom vody. Nábytok z ocele sa často kombinuje s tíkovým drevom, textilnou tkaninou alebo výpletom. Plastový už dnes nevyzerá lacno a má dlhú životnosť. Starostlivosť oň je rovnako nenáročná ako o umelý ratan. Vystačíte si s teplou vodou a neagresívnym saponátom. Ratanový nemusíte počas leta schovávať a stačí ho umyť hubkou a teplou vodou so saponátom. Na zimu ho uschovajte niekam, kde nebude vlhko a mráz.

Zjemnite tvrdé materiály

Nech už budete sedieť na čomkoľvek, nábytok nezabudnite zjemniť doplnkami. Vďaka pohodlným vankúšom a sedákom zvýšite komfort na maximum. Zo širokej ponuky motívov sú najtrendovejšie boho a hygge štýl, neutrálne farby, najrôznejšie strapce a výšivky. To, čo sa rozhodne nestratí a dokonale využije, sú útulné prikrývky, deky a plédy. V horúce letné dni poslúžia ako dekorácia a počas sychravejších večerov zas ako prvá pomoc, keď vás začne striasať od zimy.

zdroj: shutterstock Záhradný stôl, ktorý má centrálny podstavec namiesto nôh, má výhody. Okrem moderného dizajnu, ktorý vás zaujme, sa vám k nemu budú ľahšie rozmiestňovať stoličky.

Stolovanie na čerstvom vzduchu

Jedlo najlepšie chutí vonku. Ak aj vy celú sezónu raňajkujete, obedujete alebo večeriate pod holým nebom, nemal by vám chýbať záhradný stôl. Rozmer by mal byť v súlade s veľkosťou terasy alebo balkóna. Ak nemáte veľa miesta, okrúhly je lepšou voľbou ako obdĺžnikový alebo štvorcový. Ak viete, že budete okolo neho často chodiť, zvoľte okrúhly tvar. Veľkosť závisí aj od toho, akú veľkú máte rodinu alebo koľko hostí plánujete pozvať na posedenie.

zdroj: Shutterstock Závesný sklopný stolík je štýlovým, ale aj praktickým doplnkom, keď nemáte dostatok priestoru na balkóne. Vytvorí perfektné miesto na odloženie šálky, jedla či knihy a po použití ho jednoducho sklopíte zarovno so zábradlím.

Odkladací priestor nad zlato

Poznáte aj vy ten pocit, keď sa po práci posadíte na záhradnú sedačku a vydýchnete si? Lenže kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu si všimnete neporiadok všade naokolo. Detské hračky, záhradné náradie, podušky… Elegantným skladovacím riešením sú odkladacie boxy. Najobľúbenejšie a cenovo najdostupnejšie sú plastové, ktoré sú ľahké a odolné proti zmenám počasia. Na dosiahnutie dekoratívneho dojmu zvoľte plast s efektom dreva alebo ratanu.

zdroj: SHUTTERSTOCK Najprirodzenejší vzhľad však docielite, ak si kúpite drevený box. Je však náročnejší na starostlivosť a údržbu. Moderný nádych zas vyčarí kovový produkt.

Miesto na kvety aj škatule

Trápite sa s nedostatkom miesta na balkóne a potrebujete niekam umiestniť črepníky s rastlinami, nástroje na grilovanie či dekorácie? Na to sú ideálne police a regály. Ak máte na balkóne voľnú stenu, namontujte ich tam a vytvorte zelenú stenu z rastlín a kvetov. Pekne pôsobia aj závesné dekorácie v štýle makramé alebo rámiky s obrázkami. Pri výbere regálov musíte zohľadniť, ktoré rastliny alebo predmety budete na ne ukladať. V prípade črepníkov si treba premyslieť materiál a veľkosť.

zdroj: IKEA Ak chcete odkladací priestor využiť na ťažšie veci, ako je záhradnícky substrát, náradie, hnojivá, musíte prihliadať na nosnosť políc a regálov.

Svetlo po zotmení

Ak chcete balkón využívať aj večer, nainštalujte si vonkajšie osvetlenie. Treba dbať na to, aby bolo vhodné do exteriéru. Ak sa nechcete zaoberať ťahaním elektriny na balkón, ale radi by ste mali príjemné osvetlenie a atmosféru, rozmiestnite niekoľko lampášov s klasickými alebo LED sviečkami. Dlhé svetelné reťaze s veľkými žiarovkami doladia efekt pohody. Ak máte radšej niečo minimalistickejšie, zvoľte jemnejšie malé svetielka. Tie stačí dať do sklenej nádoby alebo väčšej priehľadnej vázy a poslúžia ako lampa.