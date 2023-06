S nástupom pekného počasia a dlhých teplých večerov aj vy akosi prirodzene trávite viac voľného času v záhrade. Čo najviac si ho spríjemnite, zdokonaľujte záhony, odpočívajte, vytvorte si vlastný kúsok raja.

Trendom posledných rokov je čiastočná sebestačnosť. Veríme, že ste mysleli na svoje maškrtné jazýčky a okrem okrasných rastlín ste dopriali miesto úžitkovým či už ovocným krom a stromom, alebo zeleninovým hriadkam. Už neplatí to, čo kedysi. Úžitková záhrada sa už striktne neoddeľuje od okrasnej. Elegantné pestovanie zeleniny vo zvýšených záhonoch posúva túto časť záhrady bližšie k domu. A to priamo k terase či dokonca do predzáhradky.

zdroj: Shutterstock Po troch či štyroch rokoch je najlepšie jahodový záhon zrušiť a založiť nový, na inom mieste.

Ak ste vysadili jahody, ríbezle, čerešne, vysiali špenát, hrach, reďkovku, šalát a mnohé iné, už určite zberáte prvú úrodu. Rozkvitnuté trvalky vhodné na rez už možno krášlia vašu jedáleň či obývačku. To je najväčším zadosťučinením správneho záhradkára.

Článok pokračuje na ďalšej strane...