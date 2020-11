Pocit pohody Vianociam dodávajú aj svetielka. Romantický je oheň teplých sviečok. Dostupných je mnoho svietnikov v rôznom dizajne... Ale čo tak vyrobiť si vlastný?

Spoločné chvíle odcenia aj deti. Pre pandémiu je lepšie vyraziť do prírody ako do uzavretých obchodných centier. Nazberajte mach, šišky, kamienky a plody. Všetko čo vás zaujme. Kúpte si sviečky. Zídu sa vám plávacie, ale aj bežné. Zájdite do kôlničky a vezmite si prírodný špagát. A tvorte.