Rastlinné terárium nie je len krásny bytový doplnok. Rastlinám poskytuje veľmi prirodzené prostredie. Ako to celé funguje?

Uzavreté rastlinné terárium funguje ako malý ekosystém, teda ucelená časť, v ktorej dochádza k obehu vody, plynov a procesov bez vonkajšieho zásahu. Rastliny umiestnené v uzavretom teráriu majú splené všetky požiadavky na svoj život a rast, teda pôdu, vodu a svetlo.

Vďaka tomu, že je nádoba uzavretá, voda nachádzajúca sa vovnútri neuniká von prípadným odparovaním. Miesto toho kondenzuje a zachytáva sa na vnútorných častiach stien terárií, odkiaľ potom steká naspäť do pôdy.

Pochopte rastliny

Pre pochopenie fungovania terárií je potrebné bližšie pochopiť fungovanie rastlín. Každá z nich má prieduchy, ktoré sa počas fotosyntézy otvárajú. Cez prieduchy vstupuje do rastliny oxid uhličitý.

zdroj: shutterstock Rastlinné terárium

Vďaka fotosyntéze rastliny produkujú kyslík. Počas noci fotosyntéza pri väčšine rastlín neprebieha, rastliny preto spotrebovávajú vytvorený kyslík. V skratke to teda znamená, že čo rastlina vyprodukuje, to aj spotrebuje. To však za predpokladu, že by išlo o dokonale hermeticky uzavretý ekosystém, čo v bežne dostupných teráriách možné nie je. Aj keď pomalšie, ale postupne sa voda vyparuje. Preto je z času na čas vhodné nehermeticky uzavreté teráriá otvoriť a doplniť vyparenú vodu.

