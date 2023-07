Vavrín, tiež ináč povedaný bobkový list, je užitočná rastlina, ktorá sa pridáva do jedál ako sú napr. polievky, omáčky a pod. Okrem využitia v kuchyni má aj liečivé účinky. Vedeli ste, že dá pestovať aj u vás doma alebo v záhrade?

Sušený, ale aj čerstvý

Bobkový list najčastejšie kupuje v jeho sušenej podobe, ktorý dostať v každom obchode s potravinami. Ale pestovať sa dá aj doma. Keď sú lístky čerstvé, tak sú viac aromatickejšie, ako keby boli sušené. Bobkový list je teplomilná rastlina, ale pokiaľ jej v zime zabezpečíte chladnú a svetlom preliatu miestnosť, kde nebude prievan, tak sa z bobkového listu môžete tešiť veľmi dlho. Teplota počas zimy by nemala byť nižšia ako 5°C a väčšia ako 10°C.

Čerstvý bobkový list je o mnohom aromatickejší

Bobkový list môžete pestovať aj zo semienok, ktoré sa dajú kúpiť alebo aj zo zozbieraných plodov. Tu nastáva dlhý proces a to, že klíčenie ,,bobkáča" trvá aj niekoľko mesiacov. Dokonca sa dá vypestovať aj z odrezkov rastliny. Pokiaľ má niekto vo vašom blízkom okolí už vypestovaný vavrín, poproste ho, aby vám daroval jeden konárik. Vetvička by mala mať 2 internódiá a najlepšie sa jej darí v rozmnožovaní v období od apríla do augusta.