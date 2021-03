Lakovaný nábytok, tapety, gumené obrusy, bakelitové vypínače, céčka a červená lavica v kuchyni. Niekde v rohu obrovská monstera, na stole tranzistor a oranžový telefón hneď vedľa svokriných jazykov. Tak takto nejak vyzerali byty za socializmu. Pamätáte si ešte na izbové rastliny toho času?

Okrem sušených zaprášených oranžových machoviek vo váze hore na kuchynskej linke a rezaných červených karafiátov s vetvičkami asparágusu zažívajú opätovný boom snáď všetky rastliny socializmu. Ono to tak už raz chodí, móda sa vracia a čo bolo na počiatku in, neskôr retro, je dnes in znova. Čo zdobilo socialistické byty najčastejšie a prečo sme niektoré lásky našich mám neznášali?

zdroj: pinterest/flickr.com Socialistické byty zdobili rovnaké izbové rastliny. Ako deti sme niektoré z nich nemohli vystáť.

Svokrine jazyky

Vynímali sa v prútených košoch alebo na drenevých podstavcoch na kvety. Mal ich doma každý. Boli nenáročné, darilo sa im na každom stanovisku a keď ich mama (alebo skôr my) občas zabudla poliať, vôbec nič sa nestalo. Sansevieria bola súčasťou každej jednej triedy. Keď bola menšia, tak na parapete školských okien a keď trošku povyrástla, tak ju, našťastie, presunuli do jedálne či na chodbu. Jej dlhé listy sa nikomu nepáčili. A mnoho týždenníkov sa ju snažilo zlikvidovať tak, že k nej prilievali čokoľvek, čo bolo tekuté, vrátane zvyšnej farebnej vody s temperovou farbou po každej hodine výtvarnej výchovy. Človek má dnes pocit, že táto rastlina si svoju odolnosť vyvinula práve v triedach základných škôl.

zdroj: profimedia.sk Sansevieria plants on table in modern room

Dnes sa do našich končín prepracovalo už viac odrôd. Od fľakatých, cez nízke odrody až po zapletané svokrine jazyky. Práve pre jednoduchý prístup a jej nenáročnosť začína byť Sansevieria v posledných rokoch obľúbeným kúskom v bytoch.

Monstery

Ich monštruózna veľkosť bola niekedy až hrozivá. Vzdušné korene vyzerali ako chápadlá príšer. Pravda je taká, že niektoré deti sa jej dokonca aj báli. Monstera bola ako interiérová burina. Bola všade. Na chodbách škôl, na úradoch, na poliklinikách. A potom človek prišiel domov a hádajte čo? Bola tam znova ona - monstera!

zdroj: unsplash.com Jej rozmery boli občas až nezvládnuteľné.

Odstupom času sme jej prišli na chuť. Krásne listy so zárezmi nás začali fascinovať. Objavili sme okrem Monstery deliciosy aj ďalšie krásne druhy. Keď ju dnes ešte na chodbe nejakej socialistickej budovy zbadáme, pozeráme sa na ňu úplne inak ako kedysi. Možno sme vyrástli a dospeli...

Paprade

Tak táto rastlina, vlastným menom nefrolepka vznešená (Nephrolepis exaltata), bola dominantou všetkých TV prijímačov. Pretože za socializmu neboli LCD televízory. Miesto nich sme mali doma poriadne bedne, občas väčšie a ťažšie ako väčšina lesklého nábytku v obývačke. Keď sa televízor dopozeral, mamy cezeň prehodili vyšívaný obrus, na ktorý položili papraď. Hotovo, dopozerané, vybavené. Občas im niektoré výhonky celé zoschli, ale aj tak si ich pamätáme ako bujné a zelené doplnky interiéru.

zdroj: flowercouncil.co.uk Paprade sú staršie ako ľudstvo. Na pestovanie v interiéroch sú však naozaj náročné. Potrebujú totiž vhodné podmienky, ktoré nie je jednoduché splniť.

Pravda je však taká, že nefrolepka je celkom náročná rastlina. Stále nie je tak obľúbená ako monstera či sansevieria. Kto vie, možno ešte stále nenadišiel jej čas.

Ihličnan

Taký ten stromček, ktorý vyzeral ako keby sa mu nedarilo, pretože jeho konáre boli riedke. V skutočnosti išlo o ihličnan araukáriu štíhlu (Araucaria heterophylla). Šikovným pestovateľkám toho času vyrástol do rozmerov vianočného stromčeka. Bola elegantná, nijak obzvlášť nám nevadila. Jedine keď bola nešťastne umiestnená a vždy, keď sme prešli okolo nej, tak nás svojou vetvičkou poriadne švacla alebo popichala.

zdroj: https://i.pinimg.com/564x/d2/07/73/d2077385d8257f0657fd91ff8fc9aa0c.jpg Araukária štíhla má rada svetlú a chladnejšiu miestnosť.

No a potom sa araukárie na čas akoby prepadli pod zem. Nikto ich nevidel, nikto o nich nepočul. Až teraz, po rokoch, s príchodom škandinávskeho štýlu, sa týmto milým stromčekom začali plniť moderné interiéry.