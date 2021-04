Domov ste si ich mohli priniesť s najväčšou pravdepodobnosťou spolu s izbovkou z obchodu alebo so substrátom na presádzanie ako nechcený bonus. Drobné mušky, smútivky, dokážu spôsobiť veľké nepríjemnosti

Drobná muška, smútivka, je pre rastliny neškodná, no samičky kladú do vlhkého substrátu vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy. Tie sa živia prevažne odumretými časťami rastlín, no ak sa premnožia, môžu byť nebezpečné. Ako sa ich zbaviť?

Aby ste sa mušiek raz a navždy zbavili, musíte sa sústrediť na všetky tri ich vývojové štádiá, a to vajíčka, larvy aj dospelé jedince. Výskyt prvých dvoch zmiernite pravidelným odstraňovaním odumretých častí rastliny, napríklad spadnutých listov či odkvitnutých kvetov. Larvy neznášajú sucho, takže rastlinám znížte zálievku a substrát nechajte z času na čas poriadne preschnúť. Pomôže aj výmena vrchnej centimetrovej vrstvy zeminy za novú, ošetrenú proti výskytu smútiviek.

1. Nasekaná petržlenová vňať alebo žihľava

V boji proti smútivkám vyskúšajte najemno nasekanú petržlenovú vňať rozloženú po povrchu substrátu alebo zálievku zo žihľavy. Podľa skúseností našich čitateľov pomáhajú aj zvyšky čierneho čaju zapracované do povrchovej vrstvy substrátu.

zdroj: Shutterstock Petržlenovú vňať nemajú smútivky rady.

2. Cesnak

Strúčik cesnaku prerezaný na polovicu zapichnutý do substrátu by mal odplašiť smútivky a zabrániť im klásť vajíčka. Ideálny je domáci cesnak. Ak nemáte možnosť si ho vypestovať sami, porozhliadnite sa v obchode po cesnaku zo slovenskej produkcie. Čínsky z dovozu podľa rád čitateľov neodporúčame, nemá takú intenzívnu vôňu.

zdroj: shutterstock Cesnak smútivkám vadí.

3. Zápalky

Podľa rád čitateľov vám môže pomôcť aj celkom jednoduchý trik. Do substrátu zapichnite 1 - 3 zápalky hlavičkou nadol podľa veľkosti črepníka. Pri menších rastlinách buďte obzvlásť opatrní. Síra môže byť pre ne nebezpečná.

4. Mechanická ochrana

V záhradkárskych potrebách zakúpite jednoduché lepiace doštičky, ktoré sa osvedčili zatiaľ ako najlepšia ochrana proti smútivkám. Dospelý jedinec je prilákaný výraznou žltou farbou lepiacej hmoty a keď si sadne, už sa neodlepí a uhynie. Skvelým pomocníkom môžu byť aj pavúky a mäsožravky.

5. Profesionálna pomoc

Vyskúšali ste snáď všetky domáce recepty a stále nič? Stavte na pomoc odborníkov. V záhradných centrách nájdete široký výber chemických prípravkov alebo aj parazitické hlístice Steinernema, ktoré sa živia larvami smútiviek. Nemusíte sa báť ich škodlivého vplyvu na rastliny. Keď všetky larvy skonzumujú, uhynú, pretože nebudú mať čo jesť.