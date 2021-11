Sukulent pôvodom z Južnej Afriky nápadne pripomína hrášok. Na rozdiel od neho ale nie je jedlý. Zato čoraz obľúbenejšia rastlina, ktorá je úplne nenáročná!

Senecio rowleyanus, u nás známy aj pod pomenovaním starček, je ťahavá izbová rastlina, ktorá si našla už aj u nás množstvo obdivovateľov. Pochádza z juhozápaných častí Afriky, kde je suché podnebie. Práve preto nemá táto izbovka rada premokrenie. Menejčastá zálievka z neho robí nenáročnú rastlinu.

zdroj: profimedia.sk Senecio, u nás známy aj ako starček

Jeho listy pripomínajú mladý hrášok. Starček v nich zadržiava vodu ako každý bežný sukulent. Na rozdiel od hrášku sú však jeho listy toxické, preto sa vyhýbajte miestam, na ktoré majú pristup deti a domáce zvieratá. Jeho guľaté listy nikdy neroste, môžu začať černieť, zahnívať či opadávať.

zdroj: shutterstock Senecio rowleyanusmá listy, ktoré pripomínajú hrášok. Na rozdiel od neho sú však toxické!

Ako sme už spomenuli, zalievajte ho striedmo, vždy až vtedy, keď substrát úplne preschne. Využívajte spodné zalievanie, pri vrchnom by ste mohli dostať vodu na listy, čo nemá rád. Nemal by nikdy stáť vo vode, to by ho mohlo úplne zabiť. Okrem toho je starček nenáročný aj na výživu a hnojenie, ktoré mu stačí raz za rok hnojivom určeným pre sukulenty.

zdroj: shutterstock Najlepšie sa bude vynímať v závesných črepníkoch pri oknách na južnej strane

Umiestnite ho pri južné okno, má rád svetlo, postačí mu aj rozptýlené a v lete ho môžete dokonca premiestniť aj von. Listy pokryté voskovou vrstvou, v niektorých krajinách nazývané aj zelené perličky, majú schopnosť odrážať slnečné lúče. Pri ideálnych podmienkach staršie rastliny kvitnú bielymi, ružovými a žltými kvetmi v období jari. V našich podmienkach však kvitne len zriedkavo.

zdroj: shutterstock Senecio rowleyanus obľubuje suchý vzduch a slnečné stanovište

Vyhovuje mu suchý vzduch v rozmedzí teplôt od 10 do 25 °C. Má plytké korene, preto ho vysádzajte skôr do širšieho a plytšieho črepníka, kde jeho substrát rýchlejšie preschne. Vysádzajte ho do substrátu určeného pre sukulenty, ktorý by mal byť vzdušný s prímesou piesku. Presádzajte každé dva až tri roky, keď je črepník prerastený koreňmi.