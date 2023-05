Žiaden moderný byt sa dnes nezaobíde bez monstery. Každý si ju vie živo predstaviť, a to vďaka obrovským deravým listom. Okrem najbežnejšieho druhu, ktorým je monstera skvelá, sa na trhu objavujú čoraz raritnejšie kúsky.

Monstera skvelá

zdroj: profimedia.sk

TEPLOTA: izbová teplota, so zimným minimom 12 °C

ZALIEVANIE: keď vrchná vrstva pôdy preschne, raz do týždňa

SVETELNÉ PODMIENKY: rozptýlené svetlo, polotieň, ale aj tieň

PRIHNOJOVANIE: pravidelne od jari do jesene, každé 2 týždne

JEDOVATOSŤ: mierne jedovatá, mimo dosahu detí a zvierat