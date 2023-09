Nie všetky rastliny sú vhodné pre každého.

Jednou z charakteristík Váh je ich tendencia byť rovnovážni, estetickí a citliví na krásu. Váhy sa často snažia vytvoriť harmonické a estetické prostredie vo svojom okolí.

zdroj: Shutterstock Váhy, vyhnite sa bonsajom.

Bonsaje sú nádherné a pôsobivé rastliny, ktoré si vyžadujú veľkú trpezlivosť a starostlivosť. Váhy môžu byť prirodzene očarené týmito rastlinami kvôli ich estetickej hodnote a symbolike. Avšak bonsaje sú známe svojou náročnosťou na pestovanie, ktoré si vyžaduje pravidelné orezávanie, tvarovanie, sledovanie vlhkosti pôdy a starostlivosť o korene.

Pre Váhy, ktoré môžu byť zaneprázdnené svojimi sociálnymi či rodinnými záujmami, môže byť udržiavanie bonsaju náročné a vyžadovať viac trpezlivosti a pozornosti, ako by boli ochotní venovať. Preto by to mohla byť rastlina, ktorá by pre Váhy nemusela byť ideálnou voľbou, ak nemajú veľa času a trpezlivosti na starostlivosť o ňu.