Pôvabné orchidei zdobia svojimi kvetmi nejednu domácnosť. Čo však robiť, keď kvety opadnú a rastlinka už dlhšie nekvitne?

Obľúbená orchidea má veľmi rada svetlo. Avšak je treba pamätať, že svetlo nesmie byť priveľmi ostré. Nevyhovujúce je tiež priame slnečné žiarenie, preto sa rastlinke bude najlepšie dariť na okne, ktoré je orientované na západ alebo na východ.

Keď orchidea odkvitne

Po odkvitnutí treba vždy zrezať stonku orchidey. Doprajte jej tiež dostatok živín, ktoré podporia jej kvitnutie. Doprajte jej najmä fosfor. Taktiež pamätajtem že suchý vzduch rastlinám vôbec neprospieva.

3x tip, ako ju prinútiť kvitnúť:



1. Teplotný šok: Ak orchidea už dlhšie nekvitla môžete ju k tomu podnietiť teplotným šokom. Umiestnite ju na svetlé, ale chladné miesto, kde ju nechajte až kým nenahodí nové puky. Potom ju môžete opäť vrátiť na jej pôvodné miesto.



2. Chladnejšie prostredie: Taktiež sa osvedčilo, keď sa teplota pre rastlinku mení. Preto ju napríklad na noc umiestnite do miestnosti s teplotou 15 °C a cez deň ju vráťte na jej pôvodné svetlé miesto.



3. Ľad: Ak je pre vás ťažké dopriať jej zníženú teplotu, tak pokiaľ máte zdravú a silnú rastlinku, tak ju môžete umiestniť na pár dní do tmavej miestnosti. Kým je rastlina v tme nie je vhodné ju zalievať. Namiesto zálievky pridajte zo dve-tri kocky ľadu. Po prenesení na jej pôvodne miesto by rastlina mala vytvoriť púčiky do dvoch až troch týždňov.