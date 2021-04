Týchto 5 izbových rastlín je bezpečných, aj keď máte doma mačku či psa

Aj keď im dávate pravidelne jesť, vzorne sa o nich staráte, z času na čas niečo vyparatia. Napríklad zahryznú do nábytku či rastliny. Pozor na to, niektoré druhy sú pre štvornohých kamošov jedovaté. Ale nemusíte sa báť, my vám predstavíme druhy, ktoré môžete pokojne pestovať.