Možno sa rastlinám u vás doma nedarí aj kvôli znameniu, v ktorom ste sa narodili.

Blíženci (21. máj - 21. jún)

Blíženci sú vždy v pohybe a majú tendenciu skákať od jednej činnosti k druhej. Z myšlienky mať doma rastliny môžu byť nadšení. Do ich výberu dokážu vložiť veľké úsilie, no ich záujem môže postupne upadať. To však neznamená, že by Blíženci nedokázali pestovať rastliny, potrebujú si však nájsť spôsob, ako udržať svoj záujem aj dlhšiu dobu.