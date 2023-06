V sobotu večer ste mali možnosť spoznať novú Miss Slovensko a napriek všeobecnej spokojnosti s celkovými výsledkami sa nečakane rozpútala vlna kritiky zameraná na nekonvenčné kvety, ktoré krásne dievčatá dostali. Čo sa však za nimi skrýva?

Korunky krásy sú rozdané aj pre tento rok. Daniela Vojtasová sa stala Miss Slovensko 2023, Petra Siváková je I. vicemiss 2023 a Sonja Kopčanová získala titul II. vicemiss 2023. Okrem množstva hodnotných cien dostala každá z dievčat aj jedinečnú kyticu od talentovaného slovenského floristu Roberta Bartolena. Avšak nie všetci pochopili jeho štýl, a najmä zámer vytvoriť práve takéto kytice.

zdroj: MATEJ KALINA Miss Slovensko 2023 - súťaž krásy.

Aj napriek renomé svetovo uznávaného floristu Roberta Bartolena, ktorý je známy svojimi nádhernými kyticami zo slovenských poľných a lúčnych kvetov, mnohí diváci neocenili jeho prácu. Na sociálnych sieťach sa začala hromadiť vlna kritiky a okrem pozitívnych ohlasov nechýbali ani posmešné komentáre. Aj napriek tomu, že hodnotenie krásy je subjektívnou záležitosťou a každý má nárok na svoj názor, musíme konštatovať, že motív kytíc tohtoročnej súťaže Miss je viac než nadčasový a skrýva v sebe krásne posolstvo.

Ekologické a naše

Robert Bartolen dlho zvažoval, čo by malo byť nosným motívom kytíc na podujatí Miss Slovensko tento rok. Vybral sa jednoduchou cestou, ktorá v sebe nesie posolstvo udržateľnosti s ohľadom na ekologické zmýšľanie. Deň pred touto udalosťou predstavil novú kolekciu z jeho floristickej práce pod názvom SLAVIC RITUALS, ktorej hlavným poslaním je naša identita, história opierajúca sa o našu prírodu a uctievajúca jej podstatu v spojitosti s oslavou ženy.

„Udržateľnosť a ekologické zmýšlanie je horúcou otázkou v každom jednom smere. A nevyhne sa mu ani floristika a k nej pridružené odbory. Veľa z nás vníma túto potrebu, avšak drvivo väčšie percento v rytme života nevie alebo nechce aplikovať udržateľnosť do svojej tvorby. Je to stále pohodlnejšie a praktickejšie dovážať kvety tisícky kilometrov. Áno, ja sám túto pohodlnosť využívam. Ale je treba urobiť veľký krok vpred. A o to viac, keď sa nachádzame v krajine, kde kvety kvitnú, dá sa povedať samy od seba, prirodzene, všade navôkol,“ poznamenal na margo pôvodu kvetov a celkového dizajnu kytíc na svojej FB stránke.