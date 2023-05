Každý z nás sa pri zvyšujúcom sa počte obuvi občas v predsieni pozastaví nad možnosťou jej čo najúhľadnejšieho uskladnenia. Regál, skrinka na topánky s dvierkami alebo vyklápacím otváraním? Každé z týchto riešení má svoje pre a proti, avšak ich správnym výberom môžeme jednoducho vytvoriť ideálny odkladací priestor ladiaci s naším interiérom. Z tohto článku sa dozviete viac o praktických riešeniach uskladnenia obuvi a nielen to! Vďaka veľkému výberu a dostupnosti výrobkov na trhu máte na dosah zaujímavé možnosti pre každý dom či byt. Zistite viac!

Výber na trhu je obrovský a pri troche snahy máme na dosah zaujímavé možnosti pre akúkoľvek domácnosť. Úzke skrinky na topánky sú ideálne pri nedostatku miesta a zmestia sa do akejkoľvek predsiene a svoje využitie nájdu v kombinácii s nábytkovými zostavami i pri rozšírení existujúceho šatníka.



Šikovne zvolená veľká skrinka na topánky ako súčasť nábytkovej zostavy do predsiene nám nielen ušetrí miesto, ale v kombinácii so zrkadlom opticky miestnosť rozšíri, vďaka čomu získa úzka predsieň opticky širšie proporcie. Zrkadlo poteší najmä dámy, ktorým tiež prináša praktickú možnosť kontroly vzhľadu a záverečnej úpravy pri odchode z domu. Ešte praktickejším riešením sú závesné skrinky, ktoré sú na uskladnenie obuvi ideálne a navyše vytvárajú priestor pre ďalší regál alebo policu. Uľahčia nám aj čistenie podlahy. Vyššie umiestnenie závesnej skrinky, prispôsobené našej postave nás ušetrí od častého zohýbania sa pri výbere obuvi.

Ako na uskladnenie obuvi?

Ak sa chceme vyhnúť neprehľadnej kope desiatok párov obuvi v predsieni, stojí za to popremýšľať o praktickom i elegantnom riešení. Stačí len obuv rozumne rozdeliť podľa frekvencie používania. Páry, ktoré nosíme každý deň, môžeme nechať v predsieni, príležitostne využívané naopak v šatníkovej skrini v spálni a napokon prechodne používanú sezónnu obuv a exkluzívne topánky na špeciálne príležitosti v skladovacej miestnosti, v podkroví či v pivnici.



Životnosť uskladnenej obuvi potom predĺži, ak nie je uložená na mieste vystavenom silnému slnečnému žiareniu alebo v tesnej blízkosti vykurovacieho telesa. Koža by v takom prípade mohla rýchle stvrdnúť a textílie pri silnom vystavení UV žiareniu vyblednúť.

Nábytok na šikovné uskladnenie obuvi a kúpa online?

Inšpirácie na praktické riešenia

Podľa konkrétnych priestorových dispozícií našej predsiene môžeme využiť niekoľko praktických riešení na uskladnenie obuvi. Na estetickej drevenej polici je obľúbená obuv vždy poruke, ale aj na očiach. Vysoká skrinka na topánky, na ktorej sa dá obuv zoradiť podľa druhu a farby, iste poteší každého vlastníka viacerých párov, avšak pri takomto otvorenom riešení môže celok pôsobiť chaoticky a provizórne, najmä ak je topánok o čosi viac ako miesta. Modely, ktoré nosíme každý deň, si pohodlne odložíme v otvorenej skrinke na topánky, ale ostatné skryme pred zrakom prípadnej návštevy v elegantnej skrinke na obuv s dvierkami alebo vyklápaním. Úspora miesta je v tesných predsieňach kľúčová a dosiahneme ju napríklad riešením v podobe vysokej vyklápacej skrinky s malou hĺbkou, vedľa ktorej môžeme umiestniť praktickú skrinku so sedadlom, praktickom najmä pri obúvaní.