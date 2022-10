Ak vám z nejakého dôvodu obľúbená čokoláda spôsobuje ťažkosti, vyskúšajte chuť svetojánskeho chlebíka alebo inak, karobu. Čo to vlastne je a aké má účinky?

Karob je rastlinným produktom zo semien rohovníka obyčajného (Ceratonia siliqua). Tento vždyzelený strom dorastá do výšky až 12 metrov a pochádza z oblasti Stredomoria, severnej Afriky a juhozápadnej Ázie. Plodom sú dužinaté struky dlhé až 30 centimetrov. Zberajú sa, kým ešte nie sú úplne zrelé. Obsahujú až 50 percent sacharidov a desatinu nerozpustnej vlákniny. Na výrobu prášku sa používajú v praženej aj nepraženej forme. Vyrobiť sa z nich dá tiež karobový sirup, víno či likér. Chuťou pripomína tradičné kakao, vôňou skôr pražené mandle alebo datle. Využiť ho môžete namiesto kakaa pri pečení múčnikov, koláčov či zákuskov. No keďže je dosť sladký, množstvo cukru radšej zredukujte.

Benefity karobu:

Neobsahuje alergénne látky a kofeín, čiže nezrýchľuje tep a neovplyvňuje spánkový režim.

Je to prirodzene bezlepkový produkt.

Obsahuje horčík, vápnik, železo a vitamíny A, B a D. Je tiež zdrojom vlákniny a aminokyselín.

Je bohatý na antioxidanty.

Má pozitívny vplyv na trávenie, pôsobí proti hnačke, je prirodzene nízkotučný.

zdroj: https://i.pinimg.com/564x/1d/ed/1c/1ded1c21c89f276fa682b76835ad9bda.jpg Karobové mafiny si smelo doprajte, ak ste na čokoládu alergickí. Pri pečení však zredukujte množstvo cukru.

Vedeli ste, že... ... všetky semená karobu majú takmer identickú hmotnosť? V minulosti sa táto vlastnosť využívala pri vážení drahých kovov a kameňov. Práve odtiaľ pochádza slovo karát – jedno semeno karobu zodpovedá približne hmotnosti jedného karátu.

Pestovanie

V našich podmienkach ho môžete pestovať ako črepníkovú rastlinu, podobne ako oleandre. Vyžaduje priepustný substrát a počas leta slnečné miesto. Cez zimu znesie pokles teplôt až do – 6 °C, no najvhodnejšie je ho premiestniť do skleníka. Keďže je to dvojdomá rastlina, k opeleniu budete potrebovať samičiu aj samčiu rastlinu.