Voňavá levanduľa nemusí zdobiť iba kvetinové záhony. Je to nielen okrasná rastlina, ale využíva sa aj v liečiteľstve a pripraviť sa z nej dá veľa užitočných receptov.

Vďaka čerstvej, sviežej vôni levanduľu ako prísadu do kúpeľa používali už starí Gréci a Rimania. Veď aj jej názov je odvodený od latinského levare, čo znamená umývať. Má nielen dezinfekčné a upokojujúce účinky na pokožku, ale dajú sa ňou zmierniť žalúdočné a črevné problémy, pomáha pri bolestiach hlavy či strese, inhaláciou zmiernite prechladnutie. Vrecko so sušenými kvetmi pod vankúšom vám uľahčí zaspávanie a vložené do skrine odpudí mole.

Kvety a listy sa využívajú aj v kuchyni, no do jedla ich treba pridávať opatrne. Dajú sa nimi ochutiť zeleninové a ovocné šaláty, grilované jedlá, môžete si pripraviť levanduľový olej či ocot. Levanduľa

má však oveľa širšie využitie.

zdroj: Jana Jarabincová Levanduľové vrecúška

