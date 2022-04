Nielen narcisy, ale aj ostatné cibuľoviny ako hyacinty, tulipány či modrice, začínajú pomaly odkvitať. Ak chcete, aby zdobili vaše záhony či jarné aranžmány aj o rok, treba sa o ne patrične postarať. Ako na to?

1. krok: Rez

Kvety zrežte hneď po odkvitnutí. Inak by sa na nich začali vytvárať semená a rastlina by všetku svoju energiu vkladala práve do tohto procesu. To však nechceme, miesto toho by sme radšej prijali, aby rastlina energiu sústredila do vytvárania zásob v cibuli.