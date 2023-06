Záhrady sú čoraz menšie, možnosti súkromia obmedzenejšie, a tak každý hľadá možnosti, ako sa aspoň opticky oddeliť od susedov. Ako zabezpečiť, aby o pár rokov nezasahoval plot k susedom?

Dbajte na správny výber drevín

Aby ste sa vyhli situácii, ktorá môže vyústiť až do nepríjemného susedského sporu, už pri výbere drevín na výsadbu živého plota treba zvážiť nielen estetickú stránku veci, ale hlavne veľkosť záhrady a konkrétnej plochy, ktorú by mal zaberať. Ak si teda chcete zeleň vysadiť popri plote, dobre zvažujte konečnú výšku a šírku rastlín v dospelosti. Samozrejme, aj vyššie dreviny môžete v rozumných medziach udržať vhodným rezom, no túto prácu treba robiť pravidelne a nenechať ich prerastať.

Veľký prehľad vhodných drevín na ďalšej strane >>>