Striedanie extrémneho sucha a silných dažďov má často nielen v záhrade, ale i v celej krajine ničivé následky. Rozumné zachytávanie zrážok na pozemku pomôže tieto dôsledky zmierniť. Dômyselnou možnosťou je vybudovanie dažďovej záhrady.

Čo treba brať do úvahy?

Možno to vyzerá zložito, no vybudovať dažďovú záhradu v skutočnosti nie je žiadna veda. V podstate stačí vytvoriť vyhĺbeninu na vhodnom mieste a použiť správne rastliny. Pred realizáciou je však potrebné:

Dôkladne zmapovať terén, zistiť veľkosť plochy spevnených plôch, z ktorých sa bude voda do dažďovej záhrady odvádzať, a tomu prispôsobiť výmeru dažďovej záhrady.

Osadiť ju minimálne päť metrov od budov, aby sa zabránilo presakovaniu vody k základom stavby.

Zistiť stav podpovrchovej infraštruktúry, vyvarovať sa umiestnenia v blízkosti podzemných vedení a kanalizácie.

Jej výstavba sa však neodporúča na miestach s vysokou hladinou spodnej vody, so sklonom k zosuvom pôdy a na nepriepustných ílovitých pôdach.

Situujte ju na slnečnej ploche, nie v blízkosti veľkých stromov s hustým koreňovým systémom, ktorý by sme mohli v procese výstavby poškodiť. Najvhodnejšie je vytvoriť ju na prirodzene najnižšom mieste v záhrade.

V prípade, že staviate v menej priepustnom podloží, kde vás môže limitovať aj rozloha pozemku alebo zvýšená zastavanosť územia, môžete uvažovať aj nad bezpečnostným prepadom vody do ďalšieho technického zariadenia na spracovanie dažďovej vody. Takýmto bývajú najčastejšie vsakovacie bloky alebo kanalizácia.

zdroj: Pinterest/Soothing Dažďová záhrada môže mať tvar suchého potôčika. Jej krása naplno vynikne po daždi.

Štandardná stavebná hĺbka dažďovej záhrady sa pohybuje do 80 cm. Prívod sa môže vytvoriť povrchovo – vo forme potôčika – alebo podpovrchovo – plastovými rúrami. Rýchlosť pritekajúcej vody je dobré stlmiť kameňmi, prípadne i geotextíliou, aby sa predišlo vymieľaniu pôdy. Okolo celej dažďovej záhrady je vybudovaný jemný val z výkopovej zeminy, ktorý bráni tomu, aby sa z nej voda vyliala.

zdroj: Canva Dažďový záhon musí esteticky zapadnúť do celkového štýlu záhrady.

Veľkosť dažďovej záhrady

Závisí najmä od typu pôdy. V prípade ľahko priepustných pôd je pomer spevnenej plochy k dažďovej záhrade 5 : 1. Znamená to, že ak súčet striech a spevnených plôch je 100 štvorcových metrov, dažďová záhrada bude mať 20 štvorcových metrov. Pri menej priepustných pôdach počítajte s pomerom 3 : 1. Dažďovú záhradu možno rozdeliť na viacero menších a ich umiestnenie prispôsobiť spádovaniu ciest, tvaru strechy a vizuálu záhrady. Maximálna výmera by mala byť do 45 štvorcových metrov.

