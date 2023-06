Nové begónie Vás oslovia natoľko, že si nebudete môcť vybrať. Krásne sú aj bez kvetov, ale s kvetmi ešte viac. Preto sú azda veľmi obľúbenými v našich záhradách. Odkiaľ sa vzali?

Krásky aj bez kvetov

Najideálnejším spôsobom výberu begónie je ísť do obchodu s rastlinami a vybrať si tie, ktoré Vám padnú do oka. Už pri ich výbere sa orientujeme na to, či chceme begónie iba na dlhšie, alebo ako iba sezónnu rastlinu. Preto sa aj starostlivosť o ne bude líšiť. Keď začnú begónie kvitnúť, tak ich kvety sú nádherne plné, ktoré majú tvar hviezdy. Farebná škála je tu od výmyslu sveta, od bielej, cez žltú, lososovú, či fialovú až červenú.

Ich celkový vzhľad pripomína malý kríček, preto potrebuje podporu v podobe paličky. Begónie majú tendenciu rásť až do takej dĺžky, že budú previsať. Vtedy je ideálne ich vyložiť na balkón či terasu, ktorú okamžite skrášlia. Listy sú veľmi krásne, sú zároveň nenápadné, asymetrické a svetlo-tmavo-zelené. V našich bytoch pestujeme dva druhy begónií. Prvým druhom je Lorraine - ide begóniu s veľkými kvetmi. Ten druhý druh sa volá Begónia zimná - tá občas zakvitne aj po celý rok.

zdroj: Shutterstock Begónia kráľovská má krásne sfarbené listy.

Begónie treba umiestniť na svetlé miesta a zároveň ich nevystaviť priamemu slnku. Begónie okrem svetla majú radi vzdušnosť, ale aj polievanie odstátou vodou. Hnojivo by sa malo pridávať iba raz za týždeň. Zimné begónie kvitnú prevažne v zime. Dnešné moderné odrody begónií kvitnú 6 - 8 týždňov. Po tom nasledujú len dva scenáre. Buď sa vyhodia a kúpia sa nové, ale sa zrežú o 1/3 z pôvodnej veľkosti a pestujú sa ďalej.