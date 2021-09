S obdobím jesene prichádza aj sezóna tekvíc. Tie ozdobné sa stanú súčasťou dekorácií a aranžmánov. Čo však robiť, aby vám vydržali čo najdlhšie?

Zbierajte v správnom čase

Od spôsobu a správneho načasovania zberu závisí aj to, ako dlho vám ozdobné tekvice vydržia. Počkajte, kým poriadne dozrejú. Pri zaklopaní by sa mal ozývať dutý zvuk.

Dosušte ich

Po zbere ich nechajte poriadne presušiť. Ideálny zber je počas slnečného dňa a dosušenie robte na mieste, ktoré nie je vlhké. Ideálne na krytej terase, aby sa nestalo, že začne pršať a celé úsilie vyjde nazmar.

Nesnažte sa ich zalakovať

Potom, ako budú presušené, sa ich nesnažte prekryť lakom. Vnútro aj celá tekvica potrebuje dýchať. Ak by ste ju zakonzervovali, vlhkosť by nemala kadiaľ unikať a tekvice by vám veľmi rýchlo zhnili či splesniveli. Podobne ich ani neprepichujte, rana by spôsobila hnilobu, ktorá sa rýchlo rozšíri na celú tekvicu.

Záleží na správnom umiestnení

Keď už máte tekvicu dosušenú, dobre si premyslite, kam ju umiestnite. Tvrdá podložka či vrstvenie na kope spôsobujú tlačenie na tekvicu. A utlačená tekvica podlieha rýchlej skaze. Použite preto mäkkú podstielku. Ideálne je seno, pokrčený papier alebo piliny. Vhodnou alternatívou je aj vrecovina alebo mäkká ale vzdušná látka.