Kodanská prímestská štvrť Naerum je domovom asi najkrajšej záhradkárskej osady na svete. Jej prezývka je ale trochu zavádzajúca. „Kruhové záhrady“ sú totiž oválne.

Meno Søren Carl Theodor Marius Sørensen je našincovi pomerne neznáme, ale ide o jedného z najväčších záhradných architektov, aký kedy žil. Záhradkárska osada v Naerume patrí k jeho najslávnejším dielam. Vďaka nemu tu v roku 1948 vyrástlo 40 oválnych záhradiek s rozmermi približne 25 x 15 metrov. Z jednej strany ich ohraničoval obytný komplex, z druhej les.

Majitelia jednotlivých políčok potom dostali možnosť umiestniť si svoj záhradný domček, vysadiť živý plot a rozhodnúť sa, čo budú pestovať. Sørensen však vydal isté odporúčania, ktorými sa mohli riadiť, a tak sú oválne záhrady aj po vyše 70 rokoch jednou z najkrajších atrakcií v dánskom hlavnom meste.

zdroj: https://sk.pinterest.com/KrazeeJo/_saved/ Záhradkárska osada v Naerume patrí k najslávnejším dielam architekta Sørensena.

Architekt spočiatku zvažoval, že ovály umiestni presne vedľa seba do akejsi mriežky, ale napokon sa rozhodol, že voľnejšie usporiadanie dá celej osade dynamickejší zjav. Napriek tomu, že majitelia záhradiek môžu so svojimi pozemkami narábať podľa ľubovôle, v priebehu desaťročí sa toto miesto príliš nezmenilo. Každý sa snaží, aby osada nestratila svoje nezameniteľné čaro, a tak príliš nešpekuluje.

Jednou z najpozoruhodnejších vecí na Sørensenenovi je, že si vedel predstaviť nielen to, ako bude osada vyzerať z vtáčej perspektívy. Vo vlastnej mysli videl aj to, ako asi bude vyzerať obyčajná prechádzka pomedzi pozemky. Práve kvôli čarovnej prechádzke do osady chodia aj ľudia, ktorí tu nevlastnia žiadne pozemky.

zdroj: http://alessandrorocca.blogspot.com/2011/01/naerum-allotment-gardens.html Každý pozemok je ohraničený krásnym živým plotom.

Sørensen myslel aj na to, aby bola osada ťažšie dostupná autom. Jednoducho nechcel, aby relaxujúcim ľuďom kazili príjemné chvíle hučiace motory a výfukové plyny. Tých pár desiatok metrov do svojej záhrady si tak z parkoviska musia prejsť všetci pešo. Architekt jednoducho myslel na všetko. Aj na to, že pri pešej ceste na svoju záhradku budú mať majitelia pozemkov možnosť bližšie sa spoznať.

Inšpirovali sa

Na svete však existuje veľa mestských priestorov, ktoré sú tak jedinečne naplánované, že doslova vyrýžajú dych. Pomocou satelitov a leteckého snímkovania máte možnosť vidieť starostlivo rozmiestnené pozemky či budovy na nich. Jedným z takých podmanivých miest je aj Brøndby Haveby alebo Brøndby Garden City. Toto „záhradné mesto“ sa nachádza neďaleko dánskej Kodane a je domovom mnohých komunitných záhrad, ktoré sú známe svojim jedinečným kruhovým usporiadaním.

zdroj: instagram.com/henry_do Myšlienka „záhradného mesta“ bola schválená v roku 1964, keď obec Brøndby súhlasila s vyhradeným priestorom na pridelenie, a tak sa v oblasti začali objavovať hypnotizujúce kruhy.

Týchto 12 kruhových komunitných záhrad navrhol záhradný architekt Erik Mygind ako miesto, kde sa ľudia môžu dostať zo stresu mestského života, zasadiť ovocné stromy, pestovať zelninu a počas víkendu relaxovať. Priemerný nájom za pozemok je asi 150 dolárov mesačne.

Zámerom tohto jedinečného usporiadania bolo napodobniť tradičné vzory dánskych dedín z 18. storočia, kde sa stred kruhu využíval ako ústredné miesto na stretávanie sa a spoločenský život. Aby však nájomcovia záhrad mali aj súkromie, medzi jednotlivými pozemkami sú vysadené do dokonalosti upravované živé ploty.