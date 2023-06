Medzi spokojných zákazníkov patria nielen vinári, ale aj milovníci vína, dreva a záhradkári. Nadšený pár z Českej republiky vďaka svojim priateľom z Francúzska zaisťuje a starostlivo vyberá tie najlepšie sudy v slávnych vinárstvach.

Z viníc do záhrad

Cestujú z francúzskej vinice, voňajú po víne, ktoré v nich zrelo, a teraz po dlhej ceste a renovácii môžu urobiť radosť aj vám. Filip JANDA a Michaela BLÁHOVÁ priniesli na český trh originálne, kvalitné a dostupné výrobky, ktoré sú zároveň ručne spracované. O ich práci sa môžete dozvedieť viac na www.drevenesudy.eu.

Ako ste sa dostali k práci s vínovými sudmi a odkiaľ pochádzajú?

Nápad na predaj sudov vznikol v momente, keď sme zháňali do našej zrekonštruovanej chalupy originálny odkladací stolík do chodby. Ponuka bola zúfalá a nám napadlo, že by sa na to miesto perfektne hodil sud. Keď už sme nejaký zohnali, bol buď šialene predražený, v hroznom stave alebo predávajúci nevedel zaistiť dopravu. Kvôli kúpe sme išli na opačný koniec Česka. Napadlo nám, že podobný problém má pravdepodobne viac ľudí, a tak vznikol nápad na predaj a renováciu pár kusov formou bazárovej ponuky. Dopyt však bol oveľa väčší. Vytvorili sme facebookovú stránku a onedlho aj vlastný web. Keďže máme vo Francúzsku, v oblasti Bordeaux a Medocu, veľa priateľov a radi tam už niekoľko rokov cestujeme, zrodil sa nápad na dovoz sudov priamo z tejto prestížnej oblasti.

zdroj: drevenesudy.eu Drevo je stále v perfektnej kondícii a využije sa inde po niekoľko ďalších rokov.

Z akého dreva sa vyrábajú?

Sú vyrábané výhradne z dubového dreva, ktoré má tie najlepšie vlastnosti a dokáže dobre reagovať na vodu. To najdôležitejšie, hlavne pri sudoch na dažďovú vodu, je, aby dobre tesnili. Technológie sú v každom debnárstve rôzne. Niektoré si držia po niekoľko generácií overené staré technológie a inde sa snažia modernizovať. Vždy však záleží na dĺžke schnutia jednotlivých dosiek a odrode stromu. Sudy, ktoré používame my na renováciu, sú vždy od vína. Zákazníka teda nemôže prekvapiť, že sú vnútri červené. Ide o vyradené kusy zo chateau, ktoré sa môžu podľa francúzskeho zákona plniť iba3-krát, aby víno mohlo mať v názve barrique. Pre víno už nemajú dostatočnú trieslovinu, a preto ich vykupujeme.

Čo všetko zo sudov dokážu vyrobiť? >>>