Ak chcete prekryť nežiaduci výhľad, no v záhrade vám nezostalo veľa miesta, špaliere budú tou správnou voľbou. Spoľahlivo zabezpečia súkromie a priestor v krátkom čase zazelenia.

V záhradníckom svete nie sú pritom špaliere len výstrelkom posledných rokov. Technika pestovania stromov na opore siaha hlboko do minulosti a jej korene môžete nájsť už u starých Rimanov, hlavne v súvislosti s pestovaním viniča. V stiesnených podmienkach hradných nádvorí a kláštorov sa neskôr podobným spôsobom začali tvarovať špaliere ovocných stromov, predovšetkým z jabloní a hrušiek. Nezasahovali zbytočne do otvoreného priestoru, poskytovali uspokojivú úrodu a zároveň zdobili steny v ich blízkosti.

zdroj: Pinterest/apieceofrainbow.com Ako špaliere sa väčšinou pestujú jablone a hrušky na slabšie rastúcich podpníkoch.

Najskôr sa slovom špalier označovala iba oporná mriežka, až neskôr technika pestovania. V okrasnej záhradnej architektúre si takto zapestované stromy a živé steny našli svoje miesto až v 17. storočí v barokových záhradách a parkoch, pričom najviac populárne boli najmä v Belgicku, Holandsku či Nemecku.

zdroj: Shutterstock Stromy s plocho tvarovanou korunou sa síce môžu sadiť aj jednotlivo, ale najviac vyniknú v radoch, kde vytvoria kontinuálny pás a zaručia súkromie.

Do každej záhrady

Dnes si získavajú špaliere obľubu u majiteľov malých i veľkých záhrad v podobe výnimočných okrasných solitérov. Krásne zapadnú ako do vidieckeho, tak i do moderne ladeného priestoru. Využijete ich najmä na rýchle prekrytie nežiadaných výhľadov a pohľadov, poskytnú cenné súkromie, rýchlo zazelenajú okolie či zaručia osviežujúci tieň. V záhrade tvoria neprehliadnuteľný dizajnový prvok a často pokračujú vo výškovom členení už existujúceho betónového alebo dreveného plota. Používané dreviny sú zaujímavé počas všetkých ročných období, na jar potešia kvitnutím, na jeseň pestrofarebným lístím a v zime očaria nevšednou kôrou či plodmi. Vystačia si s minimom potrebného priestoru, a preto sú veľmi cenené najmä v malých mestských záhradách. Síce vás môže zaskočiť pomerne vysoká cena, vzhľadom na ich potrebné niekoľkoročné pestovanie, je určite adekvátna a takto vypestovaný strom by ste mali brať skôr ako investíciu.

zdroj: Pinterest/cjhole.co.uk Špaliere v záhrade tvoria neprehliadnuteľný dizajnový prvok a často pokračujú vo výškovom členení už existujúceho betónového alebo dreveného plota.

Viacero typov

Špaliere predstavujú prevažne listnaté stromy s vysokým rovným kmeňom, na ktorom je vďaka pevne pripevnenej bambusovej konštrukcii vytvorená plocho tvarovaná koruna. Konáriky sa musia začať ohýbať, ešte kým sú mladé, keďže pri starších a tvrdších by mohlo vyzreté drevo ľahko prasknúť. Pestovanie trvá pomerne dlhý čas, spravidla viac ako šesť rokov. Najpraktickejšie je, ak je koruna zapestovaná v podchodnej výške 180 až 220 cm, čo umožní bezproblémové osadenie stromu v záhrade.

zdroj: Mak Media Vyššie umiestnené ploché koruny špalierov dávajú priestor vyniknúť bohatej palete druhov vysadených pod nimi. Na fotografii je tvarovaná lipa malolistá (Tilia cordata).

Z hľadiska sklonu korunky sa môžete stretnúť s nasledujúcimi typmi:

V tvare steny je špeciálne tvarovaná koruna na opornej konštrukcii umiestnená zvislo a bočné konáriky sú k nej prichytávané vodorovne. Takto zaberie minimum priestoru a skvelo poslúži ako optická clona popri múre či plote.

je špeciálne tvarovaná koruna na opornej konštrukcii umiestnená zvislo a bočné konáriky sú k nej prichytávané vodorovne. Takto zaberie minimum priestoru a skvelo poslúži ako optická clona popri múre či plote. V tvare strechy je plochá korunka pripevnená k bambusovej konštrukcii vodorovne. V záhrade poskytne počas leta drahocenný tieň a na rozdiel od slnečníka prirodzene zapadne do okolia. Ak takto tvarované špaliere vysadíte v skupinách do štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru, získate zelenšiu a omnoho originálnejšiu alternatívu klasického prístreška. Vyberajte však iba dreviny s korunkou v podchodnej výške. Nezabudnite, že stále ide o stromy a zvoľte pre ne miesto s dostatočnou vzdialenosťou od domu a inžinierskych sietí.

zdroj: Jana Tomková Jarabincová Špalier v tvare strechy

