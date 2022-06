Hlavným záškodníkom je chrobák krasoň (Lamprodila festiva), ktorého v rovnakom období výskytu aktívne dopĺňa ešte lykokaz borievkový (Phloeosinus aubei) a lykokaz tujový (P. thujae). Čo na nich zaberie?

Krasoň dlhý 7 až 12 mm je veľmi ľahko spoznateľný vďaka svetlozelenému zafarbeniu s modrastým kovovým leskom. Na hrudi a krovkách má výrazné symetricky usporiadané modročierne škvrny. Larvy sú ploché žltobiele, 15 až 20 mm dlhé, s výraznou hlavovou časťou. Kukly sú 8 až 12 mm dlhé, veľmi jemné, biele.

Krasoň „cestovateľ“

Ide o pomerne nového škodcu, nakoľko sa na Slovensku objavil v roku 2018. Šírenie chrobákov je v súčasnosti vďaka kamiónovej doprave veľmi intenzívne a prostredníctvom dovážaných okrasných rastlín omnoho jednoduchšie. V prirodzenom prostredí sa krasoň živí borievkami obyčajnými, no v posledných rokoch prišiel o svoje prirodzené prostredie likvidáciou pastvín, na ktorých práve tieto dreviny rástli. Aktuálne v mnohých oblastiach invázne zamoruje a napáda rôzne druhy a odrody okrasných drevín, teda okrem borievok tuje, cyprusy či cyprušteky.

Veľkým nebezpečenstvom výskytu krasoňa je fakt, že na rozdiel od iných škodcov tují napáda a ničí aj úplne zdravé stromy, ktoré do dvoch až troch rokov odumierajú. Vyhľadáva hlavne dreviny rastúce na slnečných stanovištiach a napáda ich z najdlhšie oslnenej strany. Už 10 lariev môže zničiť sedemmetrovú tuju.

Životný cyklus

Dospelé chrobáky sa začínajú liahnuť a byť aktívne v prvej polovici mája. Živia sa ihličím hostiteľskej rastliny. Do konca júla kladú samičky do trhlín a poranení v kôre vajíčka. Vyliahnuté larvy sa dva až štyri roky v závislosti od klimatických podmienok vyvíjajú vnútri konárov a kmeňov, kde v dreve vyžierajú chodbičky. Po ukončení vývoja sa koncom marca až začiatkom apríla v kôre kuklia. Dospelé jedince si neskôr vyhrýzajú oválny výstupný otvor.

Škodlivosť

Pre dreviny sú nebezpečné larvy, ktoré vyžieraním vlnitých, širokých a plochých chodbičiek vyplnených drvinou poškodzujú vodivé pletivá. Dôsledkom toho je postupné hnednutie a usychanie konárikov, konárov a časom celého stromu.

To, že rastliny napadol krasoň, zistíte práve podľa oválnych otvorov na konároch a kmeni veľkých 2 až 4 mm. Žiaľ, vtedy už bude na účinnú ochranu príliš neskoro.

Možné ochranné opatrenia

Likvidácia je ťažká, preto treba dbať na prevenciu výskytu. Pri nej si treba uvedomiť, že vývojové štádium trvá najmenej dva roky. Preto v máji, keď dospelé chrobáky vyliezajú z otvorov a následne sa pária, treba robiť ich signalizáciu rozvešaním žltých lepových doštičiek najmä na slnečnú stranu drevín. Ak sa na ne chrobáky lepia, treba urobiť postrek insekticídom. To hovorí teória, no v praxi u nás proti Lamprodila festiva nemáme autorizovaný žiadny prípravok. V zahraničí sa využívajú prípravky zo skupiny pyretroidov a neonikotinoidov. Z biologických dobre zaberá prípravok na báze spinosadu (Spintor). Do postrekovej kvapaliny odporúčame pridať zmáčadlo. Postrek treba zopakovať 2- až 3-krát v týždenných intervaloch.