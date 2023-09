Ani na konci sezóny nemusí záhrada vyzerať fádne. Inšpirujte sa našimi návrhmi trvalkových záhonov, ktoré do priestoru vnesú živelnosť a pestrofarebnosť.

Jesenná nostalgia sa záhrady netýka. Je to preto, že záhrada v jeseni prežíva svoje najlepšie obdobie. Má svoje neopakovateľné čaro, najkrajšie farby a pôvaby. V záhrade zažiaria neskoro kvitnúce trvalky, rozchodníky a pestrofarebné lístie.

zdroj: Jana Tomková Jarabincová Jesenný záhon na slnko: 1. Muchovník lamarckov 2. Ozdobnica čínska ‘Kleine Silberspinne’ 3. Astra novobelgická ‘Winston Churchill’ 4. Chryzantéma ‘Dixter Orange’ 5. Perovec psiarkovitý ‘Hummeln’ 6. Astra krovitá ‘Schneekissen’ 7. Rozchodník veľký ‘Herbstfreude’ 8. Echinacea purpurová ‘Alba’ 9. Rudbekia žiarivá ‘Goldsturm’

Jesenný záhon na slnko

Hoci muchovník (1) kvitne na jar, jeho žltočervené sfarbenie bude ozdobou záhrady aj na jeseň. V pozadí záhona vynikne okrasná tráva ozdobnica čínska ‘Kleine Silberspinne’ (2) a v strede až 90 cm vysoká dominanta astra novobelgická ‘Winston Churchill’ (3). Jej purpurové kvety so žltým stredom si zamilujete a smelo si ich narežte aj do vázy. Aby však odolala silnému vetru, dodatočne ju vyviažte k opore. Oranžovými kvetmi budú až do novembra kvitnúť kompaktné, až 70 cm vysoké chryzantémy ‘Dixter Orange’ (4). Ležérnosť dodajú trsy perovca psiarkovitého ‘Hameln’ (5). V popredí očarí záplavou bielych kvetov nízko rastúca astra krovitá ‘Schneekissen’ (6) a nenáročný rozchodník veľký ‘Herbstfreude’ (7). Do začiatku októbra poteší kvitnutím vďačná trvalka echinacea purpurová ‘Alba’ (8) a žltými kvetmi záhradu rozjasní obľúbená rudbekia svietivá ‘Goldsturm’ (9).

