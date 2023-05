Známy herec si síce vie užiť aj potlesk a chválu, ale sa aj rád uzavrie do seba. Miestom, kde je úplne sám sebou, je jeho chalupa.

Jeden z najobsadzovanejších hercov je aj človekom, ktorý si vie vychutnávať život a v súkromí si cení najmä vzácne chvíle pokoja strávené v prírode. Podľa Šarmu si kúpil chalupu na Záhorí a záhradu využíva na rôzne aktivity.

Je vaša chalupa stále miesto, ktoré vám pomáha?

Určite, som typ, ktorý si od diváka vezme energiu, ale potom si ju rád odnesiem do svojej bubliny, kde ju spracúvam. Počas pandémie som sa hľadal, ako naložiť so situáciou, vybral som úspory a zadovážil chalupu na Záhorí. Ktosi ma označil za chalupára a odborníka na záhrady, ale to zasa nie je pravda. Som naozaj len laik, chvíľkový nadšenec, ale hlavne zaneprázdnený človek, ktorého už dobre poznajú v záhradníctvach. Kúsok vlastného sveta, vlastnej zeme a prírody, to je veľmi dobrý protipól voči silne socializovanej sfére môjho života, keď prichádzam do kontaktu s množstvom energií. Denne prijímam tiež stovky informácií, stretávam kvantum ľudí, sledujem nedobré správy, a preto akosi viac vyhľadávam miesta, kde je ticho, kde nemusím nasilu viesť smalltalky, kde nič nie je, teda aspoň dúfam, zbytočné...

