Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia). Poznáme desiatky odrôd tejto voňavej bylinky. Je špecifická nielen svojou vôňou, ale aj sfarbením kvetov do modra, fialova, ružova či biela. Okrem potešenia pre oko, vám prinesie aj liečivé či gastronomické a neopakovateľné zážitky.

Kde sa vlastne vzala?

Naša krása pochádza zo Stredomoria. Jej latinský názov je odvodený zo slova lavare, čo v preklade znamená umývať sa. Už dávno predtým ju požívali starí Rimania, ale aj Gréci na čistenie rán a pripisovali jej blahodarné účinky. Vynikajúco pôsobí pri bolesti hlavy. Peržania využívali levanduľu ako dezinfekciu. Tam, kde boli chorí, tak pálili levanduľové kvietky, aby sa vyčistil vzduch. Odpudzuje hmyz a dokonca sa využíva pri výrobe parfumov.

zdroj: Canva Levanduľa má mnoho blahodarných účinkov.

Levanduľu možno zaradiť do čeľade hluchavkovitých. Jej výška môže byť od 60 až do 90 cm. Jej voňavé kvety rozžiaria záhony od júna až do septembra. Na svete sú desiatky odrôd, ktoré sa navzájom líšia farbou, ale aj veľkosťou. Okrem asi klasickej fialovo modrej farby nájdeme v ponuke aj bielu či ružovú farbu. Dokonca aj dlho vydrží. Po 6 rokoch rastlina stratí svoje spodné listy, preto ju treba vymeniť.