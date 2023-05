Záhony obsypané kvetmi, farebná koláž živej prírody, na to všetko netreba hrdlačiť na záhonoch od rána do večera. Naopak, ak venujete okrasnej záhrade čo i len 15 minút systematickej práce denne, tak sa môžete tešiť na svieže záhony, ktoré očaria susedov, ale predovšetkým budú tešiť vás.

Nastavte si správne priority

O všetko živé v záhrade sa treba starať. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo je vo vašej záhrade najväčším požieračom času. Starostlivosť o skalky, jazierka, letničkové záhony, živé ploty či trávniky môžete chcieť celé hodiny. Náročné na starostlivosť sú aj niektoré okrasné kríky a stromy, najmä rýchlejšie rastúce a opadavé druhy a tiež tie, ktoré vyžadujú pravidelný rez. Vyberte si do záhrady nielen rastliny, ktoré sú krásne, ale aj tie, ktoré budú vyžadovať menej času na jednotlivé úkony starostlivosti.

Správne typy

Pri výbere okrasnej zelene sa zamerajte na pestovateľsky nenáročné a osvedčené rastliny, ako sú dlhoveké trvalky, okrasné trávy, opakovane kvitnúce ruže, pomalšie rastúce ihličnany a stálozelené listnáče či niektoré menej náročné kvitnúce okrasné kríky a cibuľoviny. Sústreďte sa na novšie druhy a odrody, ktoré majú nielen atraktívnejší vzhľad, ale sú často aj odolnejšie proti chorobám a škodcom. Rastliny vyberajte podľa podmienok, ktoré sú charakteristické pre vašu záhradu. Ušetríte si tým nielen veľa námahy, ale hlavne aj sklamania.

Trávnik si dobre premyslite

Trávnik patrí k prvkom, ktoré vyžadujú celosezónnu starostlivosť. Vyriešiť to síce dokáže aj odborná firma, ale obracať sa na ňu každý mesiac, nemusí byť komfortné ani lacné. O trávnik sa treba starať a zďaleka nestačí ho len sem - tam pokosiť. Potrebné je aj pravidelné zavlažovanie, prerezávanie, prevzdušňovanie, prihnojovanie, likvidácia buriny a mnoho ďalších úkonov. Pokiaľ sa napriek tomu nechcete zeleného koberca vzdať, zvoľte prírodnejší, lúčny, typ trávnika, ktorý je potrebné kosiť nanajvýš dvakrát ročne.

zdroj: shutterstock Trávnik ako lúka je krásny a v podstate samorast.

Dreviny bez rezu

Okrasné dreviny môžu byť zaujímavé kvetmi, peknými listami alebo plodmi. Väčšina z nich však vyžaduje rez aspoň raz ročne, inak strácajú charakteristický habitus, menej kvitnú, sú neforemné a zaberajú príliš veľa miesta. Rez zaberie veľa času, najmä ak súčasne likvidujete aj odpad, ktorý vznikol. Sú však aj odrody, ktoré budú naopak vďačné, keď sa im s nožnicami v ruke vyhnete. Patria medzi ne napríklad stromy s kompaktnými guľovitými korunkami. Napríklad agát Umbraculifera, alebo okrasná višňa „Globosa. Za zmienku stoja aj kvitnúce druhy magnólie, či dreviny s dekoratívnymi listami, ako okrasný javor.

zdroj: archív Agát biely ‘Umbraculifera’ je nenáročný, výborne znáša znečistené ovzdušie a zaujme svojimi jemnými perovitými listami.

Nepolievajte, ale zavlažujte

Počas letnej sezóny zaberie v záhrade veľa času zavlažovanie. Bez pravidelného prísunu vlahy však zeleň trpí, kvety predčasne opadávajú, plody úžitkových rastlín nebývajú dostatočne vyvinuté a zvyšuje sa náchylnosť k chorobám a škodcom. Dôležité je naučiť sa správne zavlažovať. Všeobecne platí, že lepšie je dopĺňať vlahu ráno alebo večer, ale nie príliš neskoro. Radšej zalievajte menej často a väčšími dávkami vody. Efektívnym pomocníkom môže byť hlavne v okrasných výsadbách automatická závlaha, no tá by nemala smerovať na vyslovene suchomilné druhy rastlín.

zdroj: Shutterstock Kvetináče vedia byť veľmi praktické.

Stavte na kvetináče

Predstava kvetináčov, ktoré sú plné rozkvitnutej alebo bohato olistenej zelene, je určite lákavá, ale aj v tomto prípade je to najmä výsledok správnej a pravidelnej starostlivosti. Dobrým riešením sú samozavlažovacie nádoby. Tiež je potrebné myslieť na to, že rastliny treba aspoň raz dvakrát za mesiac prihnojiť, prípadne upraviť rezom. Ale to zas nie je tak veľa.