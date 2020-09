Radi si užívate kvitnúcu krásu kvetov v záhrade najdlhšie, ako to je možné? Tak by v nej určite nemali chýbať záhony astier, ktoré ukončujú kvitnutie až s príchodom prvých mrazov.

Vyberte si podľa svojho vkusu

Rozhodnúť sa môžete pre rôzne druhy: nižšie, stredne vysoké alebo najvyššie. V každej skupine sú v ponuke skoršie aj neskôr kvitnúce odrody. Z ich kvetov tak budete mať potešenie od augusta až do novembra. Najvyššie druhy dorastajú až do výšky 150 cm, stredne vysoké majú 70 až 100 cm, nižšie okolo 30 cm. Podľa toho ich vysádzajte – vyššie do pozadia kvetinových záhonov, nízke na olemovanie chodníkov a záhonov, do skaliek či na svahy, kde vytvoria súvislý porast.

zdroj: profimedia.sk

• Na okraje záhradných cestičiek a kvetinových záhonov sa hodia nižšie a kompaktnejšie astry krovité (A. dumosus). Dorastajú do výšky 40-50 cm. Kvitnú od augusta, ich kvety sú biele, fialové, fialovoružové, purpurové alebo modré. Sú veľmi odolné, dobre znášajú sucho a pomerne rýchlo sa rozrastajú.

Tipy na odrody

K atraktívnym odrodám patrí ‘Apollo’, ktorej kvety sú biele, odroda ‘Jenny’ má ružovočervené kvety, ‘Blauer Zwerg’ fialové a ‘Proffesor Kippenberg’ modrofialové.

Astry novobelgické

• Astry novobelgické (A. novi-belgii) bývajú vysoké až jeden meter, preto ich treba vysadiť do pozadia záhonov. Majú hladké, rozkonárené stonky, na ktorých sú od septembra kvety v bielej, modrej, vo fialovej či v ružovej farbe. S obľubou ich vyhľadávajú motýle a iný hmyz.ň

zdroj: shutterstock.com Astra novobelgická odroda Orlando

Tipy na odrody

Z odrôd spomenieme ‘White Ladies’ s bielymi kvetmi, ‘Eventide’ má fialové kvety, ‘Fellowship’ ružovofialové a ‘Sarah Ballard’ svetloružové.

Astra novoanglická

• Najvyššia a najneskôr kvitnúca je astra novoanglická (A. novae-angliae) s tuhými stonkami a drsnými listami. Dorastá až do výšky jeden a pol metra. Na rozkonárených stonkách sú tmavozelené kopijovité listy. Celá rastlina je pokrytá drobnými chĺpkami.

Tipy na odrody

Farebná škála odrôd je od červenej cez svetlomodrú, ružovú až po modrofialovú, existujú aj biele odrody. ‘Purple Dome’ má tmavofialové kvety, ‘Helen Picton’ fialové, ‘Herbstschnee’ biele.

