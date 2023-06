Asi by sme ťažko hľadali záhradu, v ktorej by nekvitla ľalia. Obľúbená je pre svoju majestátnosť, pre širokú škálu farieb, mnohé aj pre svoju vôňu. Azda preto je taká obľúbená, keďže nepotrebuje nijakú špecifickú starostlivosť.

Kde sa vzali?

Povôd ľalie siaha až do východnej Ázie, kde si niektoré druhy z nej veľmi cenili, a to najmä pre svoje liečivé účinky. Dokonca bežne jedli z ľalie cibuľu, listy, ale i kvety. Ľalia je veľmi starý kvet, zmienky o nej siahajú hlboko do histórie a to do starovekého Egypta. V pyramíde v Gíze je vytesaná do kameňa za čias faraóna Cheopsa, ktorý vládol pred 2700 rokov pred n. l. Ďalej sa objavuje tento vznešený kvet ako ozdoba na paláci v Knósse pred 1700 - 1500 pred n. l. K nám do Európy sa dostali približne v období Rímskej ríše. Ľalia sa stala istým symbolom plodnosti, budúcnosti a nádeje v Ríme, Grécku a Egypte. Dalo by sa povedať, že išlo o veľmi vznešený kvet, lebo sa stal súčasťou erbov kráľov a šľachtických rodov či miest. Vo Francúzku bola ľalia symbolom kráľovského rodu. Obdivovali ju naši predkovia, obdivujeme ju aj my dodnes a bude stále obdivovaná.

Doposiaľ poznáme cez 100 druhov ľalií. Môžeme ich nájsť na celej severnej pologuli, nie však smerom na južnejšie. Zaujímavosťou je, že svetovú registráciu ľalií vedie Kráľovská botanická spoločnosť v Anglicku. Tá vydáva Medzinárodný register ľalií. Všetky by sme mohli rozdeliť do 9 kategórií, pričom sa líšia pôvodom, kvetom, semenom, cibuľou a pod. Poznáme Aźijske, Martagon, Candidum, Americké, Longiflorum, Čínske, Orientálne, Medziskupinové a Botanické hybridy.