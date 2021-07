Levanduľu zbierajte po niekoľkých za sebou nasledujúcich suchých a horúcich dní, keď je v plnom kvete. Práve takto dosiahnete, že sa v kvetoch bude nachádzať najväčšia koncentrácia voňavých olejov. Na našom malom Slovensku sú ale obrovské rozdiely. Ak vám ešte stále kvitne, spravte s ňou toto...

Máte v záhrade levanduľu? mám, ešte je zakvitnutá 73% mám, ale už odkvitla 19% levanduľa ešte nezačala kvitnúť 6% levanduľu nepestujem 2%

Levanduľa je obľúbenou bylinkou, ktorá sa využíva pri príprave rôznych druhov kozmetických prípravkov a parfumov, čajov či odvarov alebo aj na výrobu olejov.

zdroj: Shutterstock Príjemná vôňa levandule vás upokojí.

Levanduľu zberajte od júna do augusta. To však záleží od toho, v ktorej časti bývate a aké podmienky levanduľa mala. Čím je oblasť teplejšia, tým skôr levanduľa kvitne. Najviac rozkvitnuté kvety sú počas suchých a horúcich dní, konkrétne počas poludnia. Práve toto je obdobie a čas, kedy by ste ju mali zberať.

zdroj: pinterest/thegoodlifefrance.com Levanduľovú viazaničku zvládnete vyrobiť za pár minút

Strihajte ju aj so stonkami – čím dlhšími, tým lepšie. Keď máte zostrihané potrebné množstvo, je čas rozhodnúť sa, čo s ňou. Možností je hneď niekoľko!

Na čaj

Ak chcete levanuľu na čaj, najprv ju zviažte do zväzkov, zaveste dolu hlavou na vzdušné miesto mimo priameho slnka. Pri každej bylinke sušenej "naopak" sa všetky éterické oleje, vitamíny a prospešné látky koncentrujú smerom dolu. Keď bude levanduľa usušená, kvietky zo stoniek jednoducho zhrňte.

zdroj: pinterest/lemondefleuri.blog Levanduľový sirup sa dá použiť aj pri pečení.

Do skrine a šatníka

Ak chcete levanduľu, ktorá vám prevonia váš šatník či miestnosti, najlepšie bude, ak ju po vysušení a obratí kvietkov vložíte do ľanových či bavlnených vrecúšok.

zdroj: https://i1.wp.com/only-natural.org/wp-content/uploads/2021/02/bath-bombs.jpeg?fit=1200%2C800&ssl=1 Levanduľová bomba do kúpeľa

Levanduľová viazanička

Proti komárom a moliam vám poslúži levanduľa vo viazaničke. Vyrobíte si ju celkom jednoducho!