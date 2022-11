Obľúbená sympatická herečka žije s rodinou v dome v bratislavskom Ružinove. Hoci sa usadili v husto zastavanej časti mesta, ich bývanie s veľkolepou záhradou je naoko presným opakom.

Čobejovci si svoj domov rokmi kompletne zrekonštruovali, pričom brali veľký ohľad aj na okolité prostredie. Prízemie útulného, poschodového domu tvorí otvorená kuchyňa a presklenená obývačka so vstupom na terasu, ktorá poskytuje nádherný výhľad do veľkolepej záhrady plnej zelene.

Na prvý pohľad by len málokomu napadlo, že sa tento zelený raj nachádza v mestskej časti Ružinov nášho hlavného mesta. Dom známej herečky je zasadený uprostred vzrastlých stromov, ktoré by možno u iného počas rekonštrukcie padli za obeť, no v tomto prípade to tak našťastie nie je. Okolitá príroda žije v súlade s domom a majitelia si to nesmierne vážia.

Vysoké stromy a kvantum zelene poskytujú vytúžené súkromie, dostatočne chránené pred rušným životom mesta. Záhrada pôsobí pokojným dojmom, nechýba v nej jazierko, chodníčky, štýlové osvetlenie či oddychová zóna.

