Určite má v záhrade či pri chalupe každý miesto, ktoré by sa počas horúcich letných dní mohlo stať pre vás akousi skrýšou. Pred rušným mestom, starosťami, pred pečúcim slnkom. Niekde tam, pod korunami stromov, ktoré vytvárajú príjemný tieň. Dolaďte toto miesto výsadbou, možno vás inšpirujeme...

Čo by to bolo za záhradu, ak by v nej nebolo sedenie? Veď oddych a načerpanie energie sú vlastne hlavné dôvody, prečo záhrady vôbec máme. Ak v tej svojej sedenie ešte nemáte, najprv si jeho umiestnenie poriadne premyslite. A myslite aj na detaily, výhľad, svetovú stranu či tieň, ktorý bude dopadať na toto miesto v doobedných či poobedných hodinách.

zdroj: Petra Števková Návrh záhona pod korunami stromov

Inšpiráciou pre vás môže byť aj tento návrh výsadby. Sedenie je umiestnené pod korunami stromov jabloní, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili príjemný tieň. A zároveň dostatočne staré na to, aby už nerodili.

Do návrhu výsadby sme použili:

Kalina obyčajná (Viburnum opulus)

Kaliny sú zaujímavé listnaté kry, ktoré sa čoraz častejšie uplatňujú v našich záhradách. Opadavé druhy majú radšej slnečné polohy, vždyzelené sú vhodné do vlhkejších a tienistých polôh.

Astilba Arendsova (Astilbe arendsii)

Kým väčšina rastlín potrebuje na dobrý rast veľa slnečných lúčov, pri astilbe to neplatí. Najviac sa jej darí v svetlom tieni, alebo na mieste kde je tiež aspoň šesť hodín denne. Ak máte zatienený balkón, astilbu môžete pestovať aj tam. Stačí si len vybrať správnu odrodu.

Bergénia srdcovitolistá (Bergenia cordifolia)

Rod bergénia nie je veľmi bohatý, patrí sem len niekoľko druhov a hybridov. Pochádzajú z mokradí a vlhkých miest strednej a východnej Ázie. Na jar rozkvitajú súkvetia drobných svetloružových kvetov. Oplatí sa siahnuť po odrode ‘Purpurea’ s cyklámenovopurpurovými kvetmi a červeným podfarbením listov. Oválne mäsité listy má o niečo menšia bergénia tučnolistá (Bergenia crassifolia), ktorá býva vysoká okolo 30 cm.

Veternica lesná (Anemone sylvestris)

Latinský názov veterníc Anemone odkazuje na grécku mytológiu, v ktorej táto rastlina dostala prívlastok dcéra boha vetra. Obľubujú polotieň až mierne slnko. Nízke byliny s bielymi kvetmi kvitnú na jar, ešte pred olistením stromov. Pri dostatku vlahy znesú aj celodenne osvetlené miesto. Prežijú aj v tieni, vtedy však tvoria väčšie listy a menej kvetov.

Heuchera (Heuchera)

Obľúbené heuchery boli pomenované po nemeckom profesorovi medicíny a botaniky Johannovi Heinrichovi von Heucher. Väčšina druhov obľubuje polotienisté stanovištia listnatých lesov s mierne vlhkou pôdou, hoci existujú i výnimky dávajúce prednosť slnečnejším a suchším lokalitám.

Funkia (Hosta)

Bylinky mäta a medovka

zdroj: pinterest/kezdokertesz.hu Medovka lekárska je veľmi prospešná

Ľaliovky (Hemerocallis)

Každý deň prinesú nový kvet. Takto jednoducho sa dajú charakterizovať ľaliovky, ktoré si ľudia často mýlia s ľaliami. Dnes patria medzi najobľúbenejšie trvalky záhrad napriek tomu, že každý kvet je rozvitý iba jeden deň. Na dlhých, niekoľkokrát rozkonárených stonkách je totiž veľké množstvo kvetných pukov, preto rastliny vytvárajú dojem nepretržitého kvitnutia.