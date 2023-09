V ponurých mesiacoch, keď záhrada spí vás táto prekrásna drevina odzbrojí svojimi výraznými a neprehliadnuteľnými plodmi. Nájdite miesto v záhrade pre krásnoplod.

Krásnoplod (Callicarpa) je opadavá drevina, ktorá nie je v slovenských záhradách veľmi bežná. Určite sa jej pestovanie však oplatí, pretože svojou krásou spestrí práve ponuré jesenné a zimné mesiace.

zdroj: Canva Na pestovanie je nenáročný.

Pestovanie

Krásnoplod najmä druh Callicarpa bodinieri, ktorý nájdete najčastejšie v ponuke je dobre mrazuvzdorný a na pestovanie nie je náročný. Najviac ocení slnečné miesto, ale zvládne aj polotieň. Preferuje priepustné pôdy, ale môže zvládnuť aj ťažšie. Počas vegetácie ocení zálievku i doplnenie živín hnojivom či kompostom.

V období skorej jari ho môžete rezať. Zvyčajne sa odstraňujú len poškodené konáre či nežiadúce konáre. Krásnoplod po reze výborne regeneruje.

zdroj: Canva Krásne bobule sa objavujú na drevine v jeseni a vydržia dlho do zimy.

Výnimočne krásny

V lete poteší jemnými kvetmi ružovej farby. V jeseni ohúri pestrým sfarbením listov. Zvyčajne do zlato - červených odtieňov. Po opadnutí listov na konárikoch ostávajú výrazne zhluky lesklých bobuliek. Tie sú fialovej farby a a sú skutočnou pastvou pre oči. Nádherne spestria záhony a záhradu v období neskorej jesene až zimy. Plody nie sú jedovaté a sú pochúťkou pre vtáky. Určite ich využijete aj pri dekorovaní.

zdroj: Canva Ozdobí záhradu v zimných mesiacoch.

Rozmnožte ho jednoducho

Krásnoplod si môžete rozmnožiť drevitými odrezkami, ktoré je vhodné z dreviny odobrať po opadaní listov. Čiže obdobie neskorej jesene. Reznú plochu odobratých odrezkov je vhodné namočiť do stimulátora, aby ste podporili zakorenenie. Odrezky potom zapichnite do nádoby so substrátom a starajte sa o nich, aby dobre zakorenili. V jeseni ich môžete vysadiť.