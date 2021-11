Aj keď je november škaredý, v niektorých veciach je úžasný. Napríklad v tom, že práve november je ideálnym obdobím na zber a sadenie šišiek. Že ste o tom ešte nepočuli? Pozrite!

Nie je to nič pre netrpezlivých. Kým vám vyrastie strom, je to otázkou mnohých rokov a pri veľkých stromoch dokonca až otázkou generácií. Ak máte ale radi výzvy a nové veci, potom je tento netradičný spôsob pestovania práve pre vás.

V novembri ich pozbierajte

Prvým krokom je zber šišiek. Ideálnym termínom je november. V tomto mesiaci sú semená už dostatočne dobre vyvinuté na to, aby dokázali vyklíčiť ale zároveň sa ešte stále držia v šiškách. Zber šišiek v neskoršom období by mohol byť zbytočný, pretože semená z nich by s najväčšou pravdepodobnosťou vypadli.

zdroj: pinterest/flickr.com Šišku zasaďte do jednej tretiny.

Zbierajte zatvorené šišky, len vtedy budete mať istotu, že v nich semená ešte sú. Čím vlhkejšie prostredie je, tým sú šišky uzatvorenejšie. Preto po zbere počkajte, kým poriadne preschnú. Len tak sa otvoria a semená v nich budú mať priestor na klíčenie a rast.

Po zbere ich oklamte

Bežný scenár šišiek je taký, že po spadnutí na zem a presušení sa šišky otvoria, semená z nich vypadnú a následne prejdú obdobím mrazov. Práve chlad ich naštartuje a spustí v semenách procesy, ktoré sú pri klíčení nevyhnutné. Šišky ale môžete oklamať a to tak, že prejdú takzvanou stratifikáciou. Nechajte šišky preto napríklad na vonkajšej parapete počas zimy, kde vám vytvoria aspoň peknú zimnú atmosféru.

zdroj: pinterest/dishfunctionaldesigns.blogspot.com Okolo šišky umiestnite mach, bude udržiavať ideálnu vlhkosť.

Vo februári ich vysaďte

Najlepším časom na výsev semien ihličnanov je február. Ale nie každý, hlavne experimentov chtivý, chce obrovský strom. Použite miesto semien rovno celú šišku. Po stratifikácii ju navlhčite rozprašovačom na vodu. Šišku zasaďte aspoň do výšky jednej tretiny do substrátu a okolo nej umiestnite mach. Ten bude udržiavať ideálnu vlhkosť.

zdroj: pinterest/makiko Semená v šiške vám pekne vyklíčia

Pozor na premokrenie, pretože šiška veľmi ľahko zahnije. Pred klíčením môžete celý črepník umiestniť do igelitového vrecka, vďaka ktorému podporíte klíčenie. Črepník umiestnite pri okno, aby mali semená dostatok svetla. Ideálna teplota je okolo 20 °C. Doba klíčenia bude približne 2 – 3 týždne.

Potom sa už len kochajte

Nie je isté, či vám semienka v šiške vyklíčka, preto si pre zvýšenie šance na úspech vysaďte rovno viac kusov. Ale ak sa vám to podarí, zo šišky v črepníku sa môže stať veľmi krásna dekorácia. A kto vie, pri dávke trpezlivosti z nej budete mať o pár rokov aj veľmi pekný miniatúrny stromček - bonsaj.