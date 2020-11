Ohnivými farbami v odtieňoch žltej, oranžovej a bordovej hýria v záhradách zväčša až do polovice novembra chryzantémy, ktorých kvety s charakteristickou vôňou dobre znášajú teploty až do –5 °C.

Kvety chryzantém bývajú nielen v spomínaných odtieňoch, ale sú aj biele, ružové, červené, fialové, tehlové, dokonca zelené či dvojfarebné. Okrem rôznorodosti farieb sa odlišujú výškou rastlín, veľkosťou a tvarom kvetov i časom kvitnutia. Kvety sú vlastne súkvetia – úbory – a podľa ich formy sa delia na guľovité, guľovito zvlnené, baletkovité, prechodné, veternicové, pompónovité, lyžicovité, rúrkovité a pavúkovité.

Čo potrebujú?

Najvhodnejšie obdobie na vysádzanie chryzantém je druhá polovica mája až začiatok júna. Majú rady dobre priepustnú pôdu, bohatú na živiny, do ktorej sa môže zamiešať malé množstvo piesku. Zemina by mala byť mierne kyslá s pH 5 a pol až 6 a pol. Vysadené sadenice dobre polejte a asi po mesiaci ich môžete začať prihnojovať.

Nepestujte ich dlho na jednom stanovišti, po troch až piatich rokoch sa odporúča trsy rozdeliť na dve až tri časti a presadiť na nové miesto. Najvhodnejšie obdobie je jar, tesne po tom, ako sa objavia prvé výhonky. Pri jesennom vysádzaní sa často stáva, že vymrznú. Keďže chryzantémy sú pomerné veľké rastliny, saďte ich od seba dostatočne ďaleko, najmenej na vzdialenosť 25 centimetrov.

Bohatosť kvetov

Kvitnutie chryzantém závisí od dĺžky dňa. Kvetné puky sa zakladajú len vtedy, keď je deň kratší ako štrnásť hodín. Vďaka tomu, že dni v lete sa skracujú, chryzantémy rozkvitnú v jeseni. Na bohatosť kvetov a správny rast vplýva aj stanovište. Tieto rastliny potrebujú veľa slnka, náročné sú tiež na množstvo vody a živín. Počas sezóny ich treba raz za dva týždne prihnojiť. Dôležitá je tiež výdatná zálievka, pôda však nesmie byť príliš presiaknutá vodou, aby korene nezhnili.

Aby mali rastliny kompaktný tvar a veľa kvetov, je dôležité ich zaštipovanie. Prvýkrát sa vykonáva koncom júna, keď majú výšku asi 15 cm. Výhonky treba skrátiť asi o dve tretiny. Druhýkrát sa zaštipovanie robí na konci leta, pri výške rastlín 30 cm. Ak pestujete veľkokveté odrody, ponechajte na jednom výhonku len jeden kvetný puk. Zimná ochrana

Záhradné chryzantémy prezimujú v našich podmienkach zvyčajne bez problémov. Po odkvitnutí a po tom, čo mrazy úplne zničia rastliny, prisypte ich ľahšou zeminou, napríklad zmesou kompostu a rašeliny. V chladnejších oblastiach ich prikryte čečinou, suchou trávou alebo slamou. Nikdy ich však nezasypávajte zhrabaným lístím, ktoré spôsobuje zahnívanie koreňov. Zrezávať ich netreba, odstráňte len odkvitnuté kvety. Rez asi 5 cm nad povrchom pôdy urobte až na jar, keď odstránite zimný kryt.

Choroby chryzantém

Chryzantémy nemajú rady veľmi horúce počasie, ale ani dážď. Ten neprospieva kvetom ani tvaru rastlín. Počas daždivého leta ich okrem toho ohrozujú predovšetkým hubové choroby. Napáda ich septóriová škvrnitosť listov, pri ktorej sa na listoch objavujú hnedé škvrny a listy predčasne opadávajú. Rastliny treba ošetrovať povolenými prípravkami v 10-dňových intervaloch. Zriedkavejšia, ale veľmi nebezpečná je biela hrdza, ktorá dokáže zlikvidovať celý porast. Na rastlinách sa môžu objaviť vošky. V takom prípade ich postriekajte vhodným insekticídom.

S čím ich kombinovať

Ak sa rozhodnete pestovať chryzantémy v záhrade, pri nákupe si dávajte pozor, aby ste si vybrali mrazuvzdorné odrody. Do chladnejších klimatických podmienok si zvoľte radšej skoro kvitnúce odrody, aby ste si ich krásu stihli užiť dovtedy, kým ich poškodia prvé jesenné mrazy.

Do zmiešaných kvetinových záhonov sa hodia hlavne menej náročné rastliny s menšími kvetmi, ktoré dorastajú do výšky okolo jedného metra. Nižšie sa uplatnia ako obruby na ohraničenie záhonov, najnižšie v skalkách. Naopak, odrody s nápadne veľkými guľovitými, lyžicovitými či pavúkovitými súkvetiami umiestnite ako solitéry alebo ich vysaďte do väčších voľných skupín.

Chryzantémy môžete kombinovať s ďalšími neskoro kvitnúcimi druhmi, napríklad s astrami, veternicami, rozchodníkmi alebo s ploštičníkom. Výborne sa k nim hodia aj ozdobné trávy, kapusty či heuchery rôznych farieb listov, ale i nižšie vždyzelené kríčky. Ak pri tvorbe záhonov zohľadníte obdobie kvitnutia jednotlivých odrôd, ako aj širokú škálu farebných odtieňov, rozžiarite nimi záhradu na dlhé obdobie.