Krásne plody či listy? Pozrite si obľúbené okrasné dreviny, ktoré nielen spestria vašu záhradu, ale poslúžia aj ako výborný materiál na tvorenie.

1. Hlohyňa

Hlohyňa (Pyracantha ) je vhodná do tvarovaných i voľne rastúcich živých plotov, no strihané formy mávajú menej plodov. Využíva sa vo všetkých typoch záhrad na vytvorenie lemov či hustých plotov, cez ktoré sa nič neprederie. Je úplne mrazuvzdorná, dobre znáša obdobia sucha a je vápnomilná. Dá sa dobre tvarovať, často sa vysádza na mriežku k múrom domu. Je vhodná aj do znečisteného prostredia.