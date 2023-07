S júlom sa síce spája začiatok prázdnin, v záhrade sme si však pauzu, veru nedali. Prinášame vám pár užitočných rád, ktoré sa zídu do záhrady.

Jazierko

Jazierko v záhrade má svoje čestné miesto. Kto ho nemá, môže banovať. Ide o veľmi krásny a esteticky vkusný doplnok. Tu sa medze nekladú. Ak ho už máte, tak zbystrite pozornosť. Pokiaľ máte okolo jazierka pár miest, kde by sa mohli vynímať nejaké rastlinky, smelo do toho. Tašku, peniažky a ide sa! Okolo krajov jazierka, zväčša na suchších miestach sa bude dariť kosatcu sibírskemu. Ale nosom nepohrdne ani ľaliovka. Do tzv. močiarnej zóny, teda do miest, ktoré sú trvalo podmáčané a počas dažďov aj zatopené, sa bude ideálne hodiť záružlie močiarne, vrbicu vŕbolistú alebo mätu vodnú.

zdroj: Canva Jazierko je najväčšou pýchou každej záhradkárky.

Nezabúdajte na to, že v jazierku sú neodmysliteľnou súčasťou aj vodné rastliny. Tie čerpajú živiny z vody, takže sa potom nemusíte báť toho, že by sa riasy v jazierku premnožili. Na výber máte lekná, iskerník veľký, klasovník či eichhorniu nafúknutú. Poslednú z nich musíte dať na zimu do bezmrazej miestnosti. Jazierko pravidelne kontrolujte a odstraňujte z neho riasy, pokiaľ sa vyskytnú, a odumreté časti rastlín. V jazierku môžete pestovať aj vzácnu rastlinu a to potočnicu lekársku. Ide o okrasnú, ale i jedlú rastlinu. Obsahuje vitamín C. Vrcholy výhonkov a listy je potrebné zbierať počas celého leta. Chutná bude ako súčasť šalátov alebo ako pikantná korenina. Pokiaľ nemáte záhradu, ale iba balkón, nezúfajte. Potočnicu možno pestovať aj v nádobách, ktoré umiestnite na balkón.